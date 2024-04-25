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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

4-летнюю малышку спасли в Ростове, после того, как она проглотила 56 магнитных шариков

Маленькая девочка проглотила 56 магнитных шариков в Ростове

25 апреля 2024, 16:01
Фото: 1MI
4-летнюю малышку спасли в Ростове, после того, как она проглотила 56 магнитных шариков
4-летнюю малышку спасли в Ростове, после того, как она проглотила 56 магнитных шариков, рассказали в Областной детской клинической больнице.

Шарики по всей видимости находились в поле зрения ребенка. Мама девочки позже рассказала, что спросила утром у дочери, куда пропали 56 магнитиков. Та ответила, что проглотила их перед сном.

Врачи сделали малышке рентген. Они констатировали, что шарики не успели подобраться к кишечнику, благодаря тому, что мама вовремя обратилась в больницу. Магнитики смогли извлечь из желудка.

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Сейчас 4-летней пациентке ничего не угрожает и она выписана домой.

Ранее врачи в Ростове спасли раненого участника СВО без пульса и с аневризмой в руке.

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