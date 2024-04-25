Маленькая девочка проглотила 56 магнитных шариков в Ростове

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Шарики по всей видимости находились в поле зрения ребенка. Мама девочки позже рассказала, что спросила утром у дочери, куда пропали 56 магнитиков. Та ответила, что проглотила их перед сном.
Врачи сделали малышке рентген. Они констатировали, что шарики не успели подобраться к кишечнику, благодаря тому, что мама вовремя обратилась в больницу. Магнитики смогли извлечь из желудка.
Сейчас 4-летней пациентке ничего не угрожает и она выписана домой.
Ранее врачи в Ростове спасли раненого участника СВО без пульса и с аневризмой в руке.