Массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Эти вопросы рассмотрели на заседании областной антитеррористической комиссии. Его провел губернатор Василий Голубев в четверг, 25 апреля.
Он потребовал обеспечить дополнительный комплекс мер безопасности в этот период. Кроме того, рекомендовано ограничить число массовых мероприятий на открытой местности.
Сейчас в регионе на летний график переводят скверы и парки, а также набережные.
Ранее стало известно, что в Новочеркасске в этом году решили не проводить парад в честь годовщины победы в ВОВ. А в Ростове его могут организовать без участия зрителей, сейчас этот вопрос решается.