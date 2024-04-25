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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники

Массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники

25 апреля 2024, 14:42
Фото: donland.ru
Массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники
В Ростовской области во время предстоящих майских праздников массовые мероприятия на открытой местности пройдут с ограничениями, сообщили в правительстве региона.

Эти вопросы рассмотрели на заседании областной антитеррористической комиссии. Его провел губернатор Василий Голубев в четверг, 25 апреля.

Он потребовал обеспечить дополнительный комплекс мер безопасности в этот период. Кроме того, рекомендовано ограничить число массовых мероприятий на открытой местности.

Парад Победы в Ростове-на-Дону могут провести без зрителей
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Сейчас в регионе на летний график переводят скверы и парки, а также набережные.

Ранее стало известно, что в Новочеркасске в этом году решили не проводить парад в честь годовщины победы в ВОВ. А в Ростове его могут организовать без участия зрителей, сейчас этот вопрос решается.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Майские праздники#Массовые мероприятия
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