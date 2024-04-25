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Вассерман не исключил попытки Украины атаковать Ростов ракетами ATACMS

«Мишень для террористов?»: Вассерман не исключил попыток Украины атаковать Ростов

25 апреля 2024, 11:32
Фото: mil.ru
Вассерман не исключил попытки Украины атаковать Ростов ракетами ATACMS

Депутат Вассерман не исключил попыток Украины атаковать Ростов ракетами ATACMS

Украина может попытаться атаковать Ростовскую область переданными ей США ракетами ATACMS, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что США подтвердили передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, способных теоретически достать до Ростова.

Анатолий Вассерман уверен, что Украина воспользуется ими для запугивания.

«Дело в том, что ключевая идея террора — запугать людей настолько, чтобы они отказались от каких-то ненужных террористам действий и предприняли нужные для террористов. Сейчас террористическая организация „Украина“ уже видит, что запугать Российскую Федерацию не удается. Но, поскольку они террористы, они не знают других способов действий. И то, что запугать не удается, с их точки зрения означает лишь то, что они недостаточно много людей запугали. Соответственно, они требуют все новые и новые средства для запугивания все большего числа граждан. В том числе и дальнобойные ракеты», — отмечает Анатолий Вассерман.
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Спикер добавляет, что дальнобойные ракеты ATACMS Киев постарается применить по мирным целям на максимально доступном для этого расстоянии.

«С моей точки зрения, нам придется развивать сеть противовоздушной и противоракетной обороны. А также усиливать свои действия по возможным местам хранения таких вооружений, — делится мнением депутат. — Что касается конкретно Ростова, то, скорее всего, усилят комплекс обороны вокруг города. Поскольку Ростов — это очевидным образом напрашивающаяся мишень для террористов».

Ранее RostovGazeta сообщала, что способные достать до Ростова ракеты ATACMS Украине могут передать в апреле.

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