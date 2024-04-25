«Мишень для террористов?»: Вассерман не исключил попыток Украины атаковать Ростов

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Напомним, что США подтвердили передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS, способных теоретически достать до Ростова.
Анатолий Вассерман уверен, что Украина воспользуется ими для запугивания.
«Дело в том, что ключевая идея террора — запугать людей настолько, чтобы они отказались от каких-то ненужных террористам действий и предприняли нужные для террористов. Сейчас террористическая организация „Украина“ уже видит, что запугать Российскую Федерацию не удается. Но, поскольку они террористы, они не знают других способов действий. И то, что запугать не удается, с их точки зрения означает лишь то, что они недостаточно много людей запугали. Соответственно, они требуют все новые и новые средства для запугивания все большего числа граждан. В том числе и дальнобойные ракеты», — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер добавляет, что дальнобойные ракеты ATACMS Киев постарается применить по мирным целям на максимально доступном для этого расстоянии.
«С моей точки зрения, нам придется развивать сеть противовоздушной и противоракетной обороны. А также усиливать свои действия по возможным местам хранения таких вооружений, — делится мнением депутат. — Что касается конкретно Ростова, то, скорее всего, усилят комплекс обороны вокруг города. Поскольку Ростов — это очевидным образом напрашивающаяся мишень для террористов».
Ранее RostovGazeta сообщала, что способные достать до Ростова ракеты ATACMS Украине могут передать в апреле.