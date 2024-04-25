Общественник осудил инициативу запретить торговлю алкоголем на 1 Мая в Ростове

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Напомним, что депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о запрете продажи алкоголя в дни майских праздников.
«Майские праздники традиционно связаны в нашей стране с выездом на природу. Поэтому запрет на продажу алкогольных напитков в эти дни не станет популярным в обществе. Да и будем откровенны — никаких положительных последствий это не принесет. Скорее даже наоборот. Может возникнуть ситуация, когда люди начнут находить другие источники приобретения алкогольной продукции и не самого лучшего качества», — отмечает Владислав Махмудов.
Эксперт добавляет, что, возможно, применить такую инициативу следует лишь в отдельных регионах. Но для этого ее потребуется обсуждать отдельно.
«На мой взгляд, инициатива о запрете алкоголя на майские праздники больше носит какой-то популистский характер. Наши люди уже давно по традиции отмечают эти праздники также, как и начало посевных, которые где-то уже закончились, а где-то только начинаются. Тем более, что Первое мая — это День солидарности трудящихся. Каждый человек сам для себя определяет долю алкогольных напитков. Конечно же, необходимо соблюдать все требования нравственности, культуры и сосуществования с другими людьми. Но запрещать продажу алкогольных напитков в эти дни не следует», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в донском крае стало меньше людей с алкогольной зависимостью.