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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Почему запрет на продажу алкоголя на майские праздники нецелесообразен в Ростове

Общественник осудил инициативу запретить торговлю алкоголем на 1 Мая в Ростове

25 апреля 2024, 09:34
Фото: 1MI
Почему запрет на продажу алкоголя на майские праздники нецелесообразен в Ростове
Погода на майские праздники часто радует ростовчан. Люди на эти дни планируют не только отдых на природе, но и посещение могил на кладбище, наведение порядка на дачах. Запрет на продажу алкоголя в эти дни будет нецелесообразным, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов

Напомним, что депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о запрете продажи алкоголя в дни майских праздников.

«Майские праздники традиционно связаны в нашей стране с выездом на природу. Поэтому запрет на продажу алкогольных напитков в эти дни не станет популярным в обществе. Да и будем откровенны — никаких положительных последствий это не принесет. Скорее даже наоборот. Может возникнуть ситуация, когда люди начнут находить другие источники приобретения алкогольной продукции и не самого лучшего качества», — отмечает Владислав Махмудов.
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«Каждый человек сам для себя определяет долю алкогольных напитков.»«Каждый человек сам для себя определяет долю алкогольных напитков.»
«Каждый человек сам для себя определяет долю алкогольных напитков.»
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт добавляет, что, возможно, применить такую инициативу следует лишь в отдельных регионах. Но для этого ее потребуется обсуждать отдельно.

«На мой взгляд, инициатива о запрете алкоголя на майские праздники больше носит какой-то популистский характер. Наши люди уже давно по традиции отмечают эти праздники также, как и начало посевных, которые где-то уже закончились, а где-то только начинаются. Тем более, что Первое мая — это День солидарности трудящихся. Каждый человек сам для себя определяет долю алкогольных напитков. Конечно же, необходимо соблюдать все требования нравственности, культуры и сосуществования с другими людьми. Но запрещать продажу алкогольных напитков в эти дни не следует», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в донском крае стало меньше людей с алкогольной зависимостью.

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