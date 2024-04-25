Общественник осудил инициативу запретить торговлю алкоголем на 1 Мая в Ростове

Погода на майские праздники часто радует ростовчан. Люди на эти дни планируют не только отдых на природе, но и посещение могил на кладбище, наведение порядка на дачах. Запрет на продажу алкоголя в эти дни будет нецелесообразным, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов

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