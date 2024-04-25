Отключения света пройдут на нескольких улицах Ростова с 26 апреля

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Ограничения будут действовать с 08.00 мск 26 числа до утра 27 апреля. В это время планируется провести реконструкцию водопроводной линии.
Ограничения введут на проспекте Шолохова, в переулке Быстрый, Турбинный, Быстрый, Технический. Также это затронет улицы Вяземцева, Буйнакская и переулок Кривошлыковский.
Отмечается, что технические работы будут проводиться в створе улицы Школьной и переулка Агрономического.
Ранее власти пообещали, что люди не будут оставаться без горячего водоснабжения из-за ремонта теплосетей. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого большое количество горожан оставалось без водоснабжения из-за ошибки, которую допустили рабочие. Сотрудники одной из организаций повредили теплотрассу.