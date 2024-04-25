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Отключения света пройдут на нескольких улицах Ростова с 26 апреля

Отключения света пройдут на нескольких улицах Ростова с 26 апреля

25 апреля 2024, 04:44
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в субботу, 26 апреля, отключат водоснабжение на нескольких улицах, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения будут действовать с 08.00 мск 26 числа до утра 27 апреля. В это время планируется провести реконструкцию водопроводной линии.

Ограничения введут на проспекте Шолохова, в переулке Быстрый, Турбинный, Быстрый, Технический. Также это затронет улицы Вяземцева, Буйнакская и переулок Кривошлыковский.

Власти пообещали не выключать горячую воду в Ростове из-за ремонта теплосетей
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Отмечается, что технические работы будут проводиться в створе улицы Школьной и переулка Агрономического.

Ранее власти пообещали, что люди не будут оставаться без горячего водоснабжения из-за ремонта теплосетей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого большое количество горожан оставалось без водоснабжения из-за ошибки, которую допустили рабочие. Сотрудники одной из организаций повредили теплотрассу.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничения#Водоснабжение
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