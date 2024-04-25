Почти половина жителей ЮФО будут отдыхать дома на майские праздники

Больше половины (60%) из тех, кто собирается в путешествие по России или за рубеж, поедут отдыхать всей семьей. Четверть (22%) проведут праздники вдвоем с партнером, 14% — с друзьями или группой по интересам. Еще 5% поедут с семьей без детей. И только 4% опрошенных планируют ехать в одиночку.