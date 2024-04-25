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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Почти половина жителей ЮФО будут отдыхать дома на майские праздники

Почти половина жителей ЮФО будут отдыхать дома на майские праздники

25 апреля 2024, 13:04
Фото: 1MI
Половина южан (49%) планируют отдыхать дома на майские праздники. Треть (29%) поедут на дачу или за город. 21% отправятся в поездку по России. Лишь 1% опрошенных намерены поехать на за границу.

Чаще всего они выбирают Турцию, Египет, ОАЭ, Тайланд и Белоруссию. Работать во время майских каникул собираются 11%. Часть южан собирается комбинировать варианты своего отдыха. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Наиболее предпочтительным городом для путешествия по России для южан традиционно является Сочи, его планируют посетить 31% респондентов. В ТОП-5 городов также вошли Москва, Санкт-Петербург и Кисловодск.

Больше половины (60%) из тех, кто собирается в путешествие по России или за рубеж, поедут отдыхать всей семьей. Четверть (22%) проведут праздники вдвоем с партнером, 14% — с друзьями или группой по интересам. Еще 5% поедут с семьей без детей. И только 4% опрошенных планируют ехать в одиночку.

Каждый пятый участник опроса планирует взять отпуск на работе до, между или после майских, чтобы продлить себе отдых. Столько же респондентов пока в раздумьях. Многие (64%) не планируют брать дополнительные отпускные дни.

Почти половина (49%) участников опроса готовы потратить на отдых в майские праздники не более 10 тыс. рублей. В 10-50 тыс. рублей планируют уложиться 25% респондентов. Свыше 50 тыс. рублей потратят только 10%. При этом 16% намерены обойтись без специальных трат на майские праздники.

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10–17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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