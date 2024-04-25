Посол РФ назвал опасным передачу Украине ракет, способных достать до Ростова

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Он рассказал, что чиновники в США задним числом подтвердили отправку вооружения. По его словам, сделано это было исподтишка, что невозможно оправдать.
«Растет угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России», — уточнил Антонов.
Он добавил, что циничными являются заявления США о том будто Украина не будет атаковать территории РФ.
Согласно открытым данным, дальность ATACMS находится в пределах около 300 километров. Однако сами американцы делали заявления, что они для ВСУ оказались неэффективны. Дело в том, что РФ предпринимает действенные меры для защиты территорий.