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Посол РФ заявил об опасности передачи Украине ракет, способных достать до Ростова

Посол РФ назвал опасным передачу Украине ракет, способных достать до Ростова

25 апреля 2024, 07:30
Фото: mil.ru
Посол РФ заявил об опасности передачи Украине ракет, способных достать до Ростова
Передачу США для Киева ракет ATACMS невозможно оправдать, так как это представляет угрозу для территорий РФ, пишет ТАСС со ссылкой на посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Он рассказал, что чиновники в США задним числом подтвердили отправку вооружения. По его словам, сделано это было исподтишка, что невозможно оправдать.

«Растет угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России», — уточнил Антонов.

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Он добавил, что циничными являются заявления США о том будто Украина не будет атаковать территории РФ.

Согласно открытым данным, дальность ATACMS находится в пределах около 300 километров. Однако сами американцы делали заявления, что они для ВСУ оказались неэффективны. Дело в том, что РФ предпринимает действенные меры для защиты территорий.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#США#Украина#Вооружение#Происшествия
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