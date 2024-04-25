Прокуратура и полиция вмешались в конфликт учителя и школьника в Батайске

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Lenta ранее рассказала, что спор между учителем русского языка и девятиклассником вспыхнул прямо на уроке. Педагог и ученик начали оскорблять друг друга. Затем учитель попросила школьника принести ей публичные извинения, однако тот отказался.
Вскоре о ситуации узнала общественность. Активисты призвали разрешить конфликт и принести педагогу извинения.
Власти Батайска отчитались, что сегодня, 25 апреля, провели в школе встречу с родителями учеников и представителями общественности. Мероприятие посетили местный глава администрации Роман Волошин, прокурор города Роман Антошин, врио начальника ОМВД по Батайску Роман Завадский, а также директор школы №4 и начальник начальник Управления образования Батайска.
«В ходе встречи учтены все пожелания и замечания участников. Правоохранительными органами зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — заявили в пресс-службе местной администрации.
Прокурор Батайска взял на личный контроль проверку по факту инцидента. Власти заверяют, что сейчас «конфликт исчерпан». Вместе с тем ситуация «с неподобающим поведением ученика» остается на контроле чиновников.
Сам глава администрации Волошин ранее призывал местных жителей доверять только официальным источникам информации и не вестись на провокации, связанные с конфликтом.