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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Прокуратура и полиция вмешались в конфликт учителя и школьника в Батайске

Прокуратура и полиция вмешались в конфликт учителя и школьника в Батайске

25 апреля 2024, 13:55
Фото: МБОУ СОШ №4 с УИОП г. Батайска
Прокуратура и полиция вмешались в конфликт учителя и школьника в Батайске
Громкий скандал, связанный с конфликтом между учителем и учеником в батайской школе №4, исчерпан, заверил глава местной администрации Роман Волошин.

Lenta ранее рассказала, что спор между учителем русского языка и девятиклассником вспыхнул прямо на уроке. Педагог и ученик начали оскорблять друг друга. Затем учитель попросила школьника принести ей публичные извинения, однако тот отказался.

Вскоре о ситуации узнала общественность. Активисты призвали разрешить конфликт и принести педагогу извинения.

Власти Батайска отчитались, что сегодня, 25 апреля, провели в школе встречу с родителями учеников и представителями общественности. Мероприятие посетили местный глава администрации Роман Волошин, прокурор города Роман Антошин, врио начальника ОМВД по Батайску Роман Завадский, а также директор школы №4 и начальник начальник Управления образования Батайска.

Власти прокомментировали конфликт между учителем и учеником в школе Батайска
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«В ходе встречи учтены все пожелания и замечания участников. Правоохранительными органами зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — заявили в пресс-службе местной администрации.

Прокурор Батайска взял на личный контроль проверку по факту инцидента. Власти заверяют, что сейчас «конфликт исчерпан». Вместе с тем ситуация «с неподобающим поведением ученика» остается на контроле чиновников.

Сам глава администрации Волошин ранее призывал местных жителей доверять только официальным источникам информации и не вестись на провокации, связанные с конфликтом.

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