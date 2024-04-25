Путин поручил сократить время пути от Москвы до Ростова к Черному морю

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Глава государства поручил правительству страны проработать вопрос сокращения времени пути железнодорожного транспорта от Москвы до курортов Черного моря. По мнению Путина, такой путь не должен превышать 16 часов.
Также президент поручил представить предложения по системному развитию транспорта у Черноморского побережья. Правительство займется и проработкой плана строительства скоростной дороги, которая будет пролегать от трассы М-4 «Дон» в районе села Горское до Сочи.
Напомним, в марте президент сообщил о завершении строительства железной дороги от Ростова-на-Дону до Мариуполя и Донецка. Пути будут прокладывать далее до Крыма. Предполагается, что железная дорогая станет альтернативой Крымскому мосту.
Ранее эксперт объяснил, почему дорожает проезд на М-4 в Ростовской области.