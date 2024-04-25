Работодатели в Ростове стали массово нанимать пенсионеров из-за дефицита кадров

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Низкая безработица стала причиной острого дефицита кадров на рынке труда в Ростове. Соискателей становится меньше, а вакансий — больше. Работодатели вынуждены искать новые решения в сложных для себя обстоятельствах.
Аналитики отмечают, что рекрутеры сместили фокус внимания на тех соискателей, которые раньше были им неинтересны. Работодатели стали активнее нанимать пенсионеров, мам в декрете и подростков. Практически в два раза вырос спрос на студентов без опыта. Компании проще взять молодого специалиста и обучить его, чем искать на рынке труда готового соискателя.
Идут компании на своеобразные уступки в формах занятости. Соискателям предлагают гибкий график или удаленный формат работы.
Ранее сообщалось, что в Ростове резко вырос спрос на бухгалтеров и менеджеров по продажам.