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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:29

Работодатели в Ростове стали массово нанимать подростков и пенсионеров

Работодатели в Ростове стали массово нанимать пенсионеров из-за дефицита кадров

25 апреля 2024, 12:27
Фото: Unsplash
Работодатели в Ростове стали массово нанимать подростков и пенсионеров
Из-за дефицита кадров в Ростове работодатели стали чаще нанимать подростков, студентов и пенсионеров, рассказали аналитики «Авито Работа» на встрече со СМИ.

Низкая безработица стала причиной острого дефицита кадров на рынке труда в Ростове. Соискателей становится меньше, а вакансий — больше. Работодатели вынуждены искать новые решения в сложных для себя обстоятельствах.

Аналитики отмечают, что рекрутеры сместили фокус внимания на тех соискателей, которые раньше были им неинтересны. Работодатели стали активнее нанимать пенсионеров, мам в декрете и подростков. Практически в два раза вырос спрос на студентов без опыта. Компании проще взять молодого специалиста и обучить его, чем искать на рынке труда готового соискателя.

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Идут компании на своеобразные уступки в формах занятости. Соискателям предлагают гибкий график или удаленный формат работы.

Ранее сообщалось, что в Ростове резко вырос спрос на бухгалтеров и менеджеров по продажам.

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