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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Ростов — лидер области по задолженности за капитальный ремонт

Ростов-на-Дону объявили лидером в области по задолженности за капитальный ремонт

25 апреля 2024, 11:02
Фото: 1MI
Ростов — лидер области по задолженности за капитальный ремонт
Ростов — лидер области по задолженности за капитальный ремонт, рассказала на пресс-конференции врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева.

Лидерство Ростова объясняется объективными показателями. В столице региона больше, чем в других городах квадратных метров жилья.

«Лидировать будет Ростов всегда. Основной нигилизм будет в нашем центре, потому что города в области более дисциплинированны. Жильцы [там] больше хотят ремонта, больше, может быть, любят свой дом», — рассказала Шереметьева.

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В целом «нигилизм» граждан она объяснила непониманием важности капитального ремонта как такового. Некоторые собственники не видят смысла вносить плату, так как сам капремонт дома намечен у них через десять лет и более.

Ранее сообщалось, что почти 560 миллионов рублей потратят на систему теплоснабжения Ростова в 2024 году.

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