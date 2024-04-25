Ростов-на-Дону объявили лидером в области по задолженности за капитальный ремонт

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Лидерство Ростова объясняется объективными показателями. В столице региона больше, чем в других городах квадратных метров жилья.
«Лидировать будет Ростов всегда. Основной нигилизм будет в нашем центре, потому что города в области более дисциплинированны. Жильцы [там] больше хотят ремонта, больше, может быть, любят свой дом», — рассказала Шереметьева.
В целом «нигилизм» граждан она объяснила непониманием важности капитального ремонта как такового. Некоторые собственники не видят смысла вносить плату, так как сам капремонт дома намечен у них через десять лет и более.
Ранее сообщалось, что почти 560 миллионов рублей потратят на систему теплоснабжения Ростова в 2024 году.