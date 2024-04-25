Жительницу Ростова спасатели нашли в открытом море на сапборде

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Семейная пара из Москвы и ростовчанка приехали на отдых у моря. В Адлере они взяли в прокат сапборды, после чего решили поплавать и пропали.
Тревогу забила сотрудница пункта проката, после чего к поискам подключились спасатели. Они обнаружили туристов в 1,5 километрах от берега.
Оказалось, что из-за сильного течения их отнесло далеко в сторону, а самостоятельно вернуться отдыхающие не смогли. Дело в том, что они сильно устали и уже не могли плыть.
Отмечается, что туристов доставили на берег, травмы и ранения они не получили.
Ранее в горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье дончанку.