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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:01

Ростовчанку неожиданно унесло в открытое море во время отпуска

Жительницу Ростова спасатели нашли в открытом море на сапборде

25 апреля 2024, 08:58
Фото: Unsplash/Klara Kulikova
Ростовчанку неожиданно унесло в открытое море во время отпуска

Ростовчанку на сапборде унесло в море

Жительницу Ростова-на-Дону унесло в море на арендованном сапборде во время отпуска, рассказали в региональном УМЧС.

Семейная пара из Москвы и ростовчанка приехали на отдых у моря. В Адлере они взяли в прокат сапборды, после чего решили поплавать и пропали.

Тревогу забила сотрудница пункта проката, после чего к поискам подключились спасатели. Они обнаружили туристов в 1,5 километрах от берега.

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Оказалось, что из-за сильного течения их отнесло далеко в сторону, а самостоятельно вернуться отдыхающие не смогли. Дело в том, что они сильно устали и уже не могли плыть.

Отмечается, что туристов доставили на берег, травмы и ранения они не получили.

Ранее в горах Кабардино-Балкарии спасли упавшую в ущелье дончанку.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#УМЧС#Море
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