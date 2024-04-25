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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Штормовое предупреждение объявили из-за жуткой жары в Ростовской области

Штормовое предупреждение объявили из-за жуткой жары в Ростовской области

25 апреля 2024, 11:21. Обновлено в 11:23
Фото: Изображение Midjourney
Штормовое предупреждение объявили из-за жуткой жары в Ростовской области

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области с 25 апреля

В Ростовской области в ближайшие два дня будет действовать штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности, предупредили в областном УМЧС.

Предупреждение распространяется на четверг, 25 апреля, а также на 26 число и затрагивает несколько территорий региона.

Прогнозируется пожароопасность пятого класса в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и частично Азовском районах.

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В четверг, 25 апреля, должно быть очень жарко для апреля, так как воздух прогреется до +30 градусов. Но такие условия сохранятся на один день, так как температура начнет снижаться, к выходным она упадет +26 градусов. В начале следующей недели она опустится до +23 градусов.

В эти дни в городе ожидается облачная погода, но ночью в субботу прогнозируются дожди.

Ранее стало известно, что метеоролог Шувалов обещает рекордную жару в донской столице.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штормовое предупреждение#Жара#Пожароопасность
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