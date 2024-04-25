Штормовое предупреждение объявили из-за жуткой жары в Ростовской области

В четверг, 25 апреля, должно быть очень жарко для апреля, так как воздух прогреется до +30 градусов. Но такие условия сохранятся на один день, так как температура начнет снижаться, к выходным она упадет +26 градусов. В начале следующей недели она опустится до +23 градусов.