Штормовое предупреждение объявили из-за жуткой жары в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Предупреждение распространяется на четверг, 25 апреля, а также на 26 число и затрагивает несколько территорий региона.
Прогнозируется пожароопасность пятого класса в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и частично Азовском районах.
В четверг, 25 апреля, должно быть очень жарко для апреля, так как воздух прогреется до +30 градусов. Но такие условия сохранятся на один день, так как температура начнет снижаться, к выходным она упадет +26 градусов. В начале следующей недели она опустится до +23 градусов.
В эти дни в городе ожидается облачная погода, но ночью в субботу прогнозируются дожди.
Ранее стало известно, что метеоролог Шувалов обещает рекордную жару в донской столице.