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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

На Ростовскую область надвигается пылевая буря

Африканская пыльная буря добралась до Ростовской области

25 апреля 2024, 11:56
Фото: Unsplash
На Ростовскую область надвигается пылевая буря

Синоптик Леус предупредил об африканской пыльной буре в Ростовской области

По прогнозу в ближайшие дни Ростовскую область настигнет пыль из африканских пустынь. Она была заброшена высоко в атмосферу и вместе с воздушными массами добралась до центральных регионов и юга России, сообщает сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Концентрация пыли достаточно высока, чтобы окрасить небо и осадки в желтый цвет, а также оставить на поверхности земли, транспорта и одежды налет. Однако объема пыли не хватит, чтобы задержаться в воздухе надолго. Предположительно это явление продлится до 26 апреля. Пылевая буря уже была замечена в Белгороде и в Крыму.

На карте, опубликованной Барселонским Центром слежения за пыльными бурями, видно, что наличие пыли в атмосфере и над Ростовской областью.

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Видео: t.me/region_61_news/

Для собственной подстраховки, выходя на улицу, синоптики рекомендуют брать с собой маску или респиратор, чтобы защитить органы дыхания.

Ранее стало известно, что в конце апреля Ростовскую область накроют дожди и сильные похолодания.

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