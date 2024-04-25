Африканская пыльная буря добралась до Ростовской области

Концентрация пыли достаточно высока, чтобы окрасить небо и осадки в желтый цвет, а также оставить на поверхности земли, транспорта и одежды налет. Однако объема пыли не хватит, чтобы задержаться в воздухе надолго. Предположительно это явление продлится до 26 апреля. Пылевая буря уже была замечена в Белгороде и в Крыму.