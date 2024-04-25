Стало известно, где можно подработать на майских праздниках в Ростове

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Майские праздники отличное время для подработки. Работу в Ростове в эти дни можно найти во многих сферах, где не требуется большой опыт работы или специальное образование. Трудиться можно в неполный рабочий день, а получать зарплату — ежедневно.
Так, легко найти работу смогут в майские праздники водители. Они могут трудоустроиться как таксистами, так и курьерами. На последнюю должность также активно в Ростове ищут велосипедистов, самокатчиков, водителей скутеров и пешеходов. Устроиться курьером может как 16-летний подросток, так и пенсионер.
Подзаработать на праздниках могут также промоутеры. Они расклеивают объявления на доски у подъездов, разносят рекламу по почтовым ящикам и вручают листовки прохожим.
Другая популярная сфера для поиска работы на непродолжительное время — традиционная торговля. Продавцами мороженого, прохладительных напитков, кофе, кукурузы, сувениров берут соискателей без опыта. Также большинство работодателей готовы предоставить ежедневные выплаты.
В преддверии пасхальных торжеств временную подработку можно подыскать на производстве куличей. Сотрудников набирают кондитерские предприятия. Новичку без опыта доверят упаковку и оформление куличей глазурью. Однако потребуется медицинская книжка.
На праздниках можно найти работу официантом в ростовских кафе. На майских там ожидается большой наплыв посетителей. Официанта готовы взять без опыта работы и выдавать зарплату после каждой смены.
Имея уверенные навыки шитья и профессиональную швейную машинку, можно подрабатывать на пошиве изделий из экокожи. Из плюсов такой занятости — свободный график работы и сдельная оплата за выполненный объем.
Ранее сообщалось, что зарплаты водителей в Ростовской области выросли до 150 тысяч рублей.