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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Стало известно, где можно подработать на майских праздниках в Ростове

Стало известно, где можно подработать на майских праздниках в Ростове

25 апреля 2024, 09:11
Фото: Unsplash
Стало известно, где можно подработать на майских праздниках в Ростове
В Ростове на майских праздниках проще всего найти подработку в тех сферах, где от кандидата не требуются специальное образование, особые навыки или стаж работы, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Майские праздники отличное время для подработки. Работу в Ростове в эти дни можно найти во многих сферах, где не требуется большой опыт работы или специальное образование. Трудиться можно в неполный рабочий день, а получать зарплату — ежедневно.

Так, легко найти работу смогут в майские праздники водители. Они могут трудоустроиться как таксистами, так и курьерами. На последнюю должность также активно в Ростове ищут велосипедистов, самокатчиков, водителей скутеров и пешеходов. Устроиться курьером может как 16-летний подросток, так и пенсионер.

Устроиться курьером может как 16-летний подросток, так и пенсионер.Устроиться курьером может как 16-летний подросток, так и пенсионер.
Устроиться курьером может как 16-летний подросток, так и пенсионер.
Фото: Unsplash
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Подзаработать на праздниках могут также промоутеры. Они расклеивают объявления на доски у подъездов, разносят рекламу по почтовым ящикам и вручают листовки прохожим.

Другая популярная сфера для поиска работы на непродолжительное время — традиционная торговля. Продавцами мороженого, прохладительных напитков, кофе, кукурузы, сувениров берут соискателей без опыта. Также большинство работодателей готовы предоставить ежедневные выплаты.

В преддверии пасхальных торжеств временную подработку можно подыскать на производстве куличей. Сотрудников набирают кондитерские предприятия. Новичку без опыта доверят упаковку и оформление куличей глазурью. Однако потребуется медицинская книжка.

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На праздниках можно найти работу официантом в ростовских кафе. На майских там ожидается большой наплыв посетителей. Официанта готовы взять без опыта работы и выдавать зарплату после каждой смены.

Имея уверенные навыки шитья и профессиональную швейную машинку, можно подрабатывать на пошиве изделий из экокожи. Из плюсов такой занятости — свободный график работы и сдельная оплата за выполненный объем.

Ранее сообщалось, что зарплаты водителей в Ростовской области выросли до 150 тысяч рублей.

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