Стало известно, где можно подработать на майских праздниках в Ростове

Так, легко найти работу смогут в майские праздники водители. Они могут трудоустроиться как таксистами, так и курьерами. На последнюю должность также активно в Ростове ищут велосипедистов, самокатчиков, водителей скутеров и пешеходов. Устроиться курьером может как 16-летний подросток, так и пенсионер.