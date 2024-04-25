Топ-3 рецепта куличей, которые готовят на Пасху только на Дону

В отличии от предыдущего рецепта, где формы нужно было заполнять тестом на 2/3, в этот раз выкладываем только треть от общего объема. Сразу в духовку куличи ставить не нужно. Тесто должно подняться примерно на ¾ объема формы. Только после этого можно отправлять его в духовку, разогретую до 170 градусов.