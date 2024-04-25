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Updated Сегодня, 17:38

В этом году «Автодор» начнет масштабную реконструкцию большого участка М-4 от Каменска до Персиановки

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области расширят до шести полос

25 апреля 2024, 17:38
Фото: 1MI
В этом году «Автодор» начнет масштабную реконструкцию большого участка М-4 от Каменска до Персиановки
В этом году «Автодор» начнет масштабную реконструкцию большого участка М-4 от Каменска до Персиановки, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В «Автодоре» пообещали до середины июня закончить комплексное благоустройство М-4 до 933-го километра. Там появится освещение, а также обновленное дорожное полотно в местах износа.

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Уже в этом году на федеральной трассе начнется масштабная реконструкция участка от Каменска-Шахтинского до Персиановки. Там появится шесть полос движения вместо нынешних четырех.

«И они явно не справляются с потоком транспорта, в котором, по данным специалистов, доля грузовиков на отдельных участках достигает 50%», — отмечает губернатор Голубев.

Во время реконструкции для удобства водителей будут действовать все имеющиеся полосы движения, а также разработана схема реализации с временными дорогами, четырьмя временными мостами.

Ранее Путин поручил сократить время пути от Москвы до Ростова к Черному морю.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт
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