Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области расширят до шести полос

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В «Автодоре» пообещали до середины июня закончить комплексное благоустройство М-4 до 933-го километра. Там появится освещение, а также обновленное дорожное полотно в местах износа.
Уже в этом году на федеральной трассе начнется масштабная реконструкция участка от Каменска-Шахтинского до Персиановки. Там появится шесть полос движения вместо нынешних четырех.
«И они явно не справляются с потоком транспорта, в котором, по данным специалистов, доля грузовиков на отдельных участках достигает 50%», — отмечает губернатор Голубев.
Во время реконструкции для удобства водителей будут действовать все имеющиеся полосы движения, а также разработана схема реализации с временными дорогами, четырьмя временными мостами.
Ранее Путин поручил сократить время пути от Москвы до Ростова к Черному морю.