В Минсельхозе Ростовской области рассказали, что будет с ценами на хлеб

Стали также известны актуальные расценки изделий. Так например, средняя отпускная цена хлеба недлительного хранения из пшеничной муки первого сорта составляет 49,7 рубля за килограмм с НДС. Данная цена не меняется с конца 2023 года. Стоимость ржаного и ржано-пшеничного хлеба равна 52,3 рубля за килограмм с начала 2024 года. Потребительская же цена на этот сорт изделия по данным статистики на 8 апреля составила 71,75 рубля за килограмм, таким образом, с начала года хлеб подорожал всего на 1,1%. За стоимость муки также не стоит переживать. Мука первого сорта выпускается по 21–22 рубля за килограмм с НДС, что ниже на 3,3% относительно цены, которая была в начале прошлого года.