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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Минсельхоз Ростовской области объяснил повышение цен на хлеб

В Минсельхозе Ростовской области рассказали, что будет с ценами на хлеб

25 апреля 2024, 14:00
Фото: Unsplash
Минсельхоз Ростовской области объяснил повышение цен на хлеб

Минсельхоз Ростовской области объяснил повышение цен на хлеб

По всей России замечается повышение цен на хлеб, однако министерство сельского хозяйства спешит успокоить жителей Ростовской области. По сообщению специалистов юг страны имеет стабильные запасы муки и зерна, что позволит избежать изменений стоимости хлебобулочных изделий.

Минсельхоз подчеркивает, что в настоящее время ситуация с ценообразованием на хлеб из пшеничной муки в Ростовской области стабильная. Несколько лет подряд собираются рекордные урожаи зерновых культур, что позволяет перерабатывающим и хлебопекарным предприятиям держать цены на продукцию с начала текущего года.

Изменение стоимости хлеба обуславливается ростом цен на логистику, запасные части, дополнительное сырье, ингредиенты, заработные платы и другими расходами на реализацию продукции.

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Стали также известны актуальные расценки изделий. Так например, средняя отпускная цена хлеба недлительного хранения из пшеничной муки первого сорта составляет 49,7 рубля за килограмм с НДС. Данная цена не меняется с конца 2023 года. Стоимость ржаного и ржано-пшеничного хлеба равна 52,3 рубля за килограмм с начала 2024 года. Потребительская же цена на этот сорт изделия по данным статистики на 8 апреля составила 71,75 рубля за килограмм, таким образом, с начала года хлеб подорожал всего на 1,1%. За стоимость муки также не стоит переживать. Мука первого сорта выпускается по 21–22 рубля за килограмм с НДС, что ниже на 3,3% относительно цены, которая была в начале прошлого года.

Ранее выяснилось, что жители Ростова оставляют в фастфудах более 1000 рублей за раз.

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