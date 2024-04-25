В Минсельхозе Ростовской области рассказали, что будет с ценами на хлеб

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Минсельхоз подчеркивает, что в настоящее время ситуация с ценообразованием на хлеб из пшеничной муки в Ростовской области стабильная. Несколько лет подряд собираются рекордные урожаи зерновых культур, что позволяет перерабатывающим и хлебопекарным предприятиям держать цены на продукцию с начала текущего года.
Изменение стоимости хлеба обуславливается ростом цен на логистику, запасные части, дополнительное сырье, ингредиенты, заработные платы и другими расходами на реализацию продукции.
Стали также известны актуальные расценки изделий. Так например, средняя отпускная цена хлеба недлительного хранения из пшеничной муки первого сорта составляет 49,7 рубля за килограмм с НДС. Данная цена не меняется с конца 2023 года. Стоимость ржаного и ржано-пшеничного хлеба равна 52,3 рубля за килограмм с начала 2024 года. Потребительская же цена на этот сорт изделия по данным статистики на 8 апреля составила 71,75 рубля за килограмм, таким образом, с начала года хлеб подорожал всего на 1,1%. За стоимость муки также не стоит переживать. Мука первого сорта выпускается по 21–22 рубля за килограмм с НДС, что ниже на 3,3% относительно цены, которая была в начале прошлого года.
Ранее выяснилось, что жители Ростова оставляют в фастфудах более 1000 рублей за раз.