В Ростехнадзоре сообщили о состоянии Цимлянской плотины в Ростовской области

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Напомним, что после серьезных наводнений в ряде регионов, активисты Ростова озадачились состоянием гидротехнических сооружений (ГТС) региона. Тем более, что для опасений, по мнению общественников, есть основания.
В Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора RostovGazeta разъяснили, что в России действуют меры ограничительного характера. Они направлены на снижение административной нагрузки на юридических лиц и предпринимателей.
Поэтому внеплановые контрольные или надзорные проверки проводятся исключительно по основаниям, предусмотренным в постановлении. А в ряде случаев — по согласованию с прокуратурой.
В Управлении разъяснили, что одновременно с мораторием на проверки на территориальный орган возложены полномочия по постоянному государственному контролю ГТС первого класса опасности.
Контрольные действия идут по графику. Оцениваются показатели технического состояния сооружения, оснащенность и работоспособность необходимых средств контроля, а также их пригодность к использованию.
Меры пресекательного характера применяются Управлением путем выдачи предписания об устранении выявленных нарушений — с указанием конкретных сроков устранения.
В Управлении не оставили без внимания и беспокоящий активистов Ростова вопрос о незаконном демонтаже дренажных труб. Выяснилось, что после обращений ростовчан, еще в 2019 году должностные лица Управления провели визуальный осмотр территории и рассмотрели техническую документацию.
«Установлено, что вышеуказанные работы произведены вне границ охранной зоны гидротехнических сооружений Цимлянской ГЭС», — подчеркнули в Управлении Ростехнадзора.
Ранее RostovGazeta выясняла, чем для Ростовской области может обернуться вступление в новый многоводный период.