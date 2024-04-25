В Ростехнадзоре сообщили о состоянии Цимлянской плотины в Ростовской области

В Управлении не оставили без внимания и беспокоящий активистов Ростова вопрос о незаконном демонтаже дренажных труб. Выяснилось, что после обращений ростовчан, еще в 2019 году должностные лица Управления провели визуальный осмотр территории и рассмотрели техническую документацию.