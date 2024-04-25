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В Ростехнадзоре рассказали о состоянии гидротехнических сооружений Цимлянской ГЭС

В Ростехнадзоре сообщили о состоянии Цимлянской плотины в Ростовской области

25 апреля 2024, 03:32
Фото: donland.ru
В Ростехнадзоре рассказали о состоянии гидротехнических сооружений Цимлянской ГЭС
Гидротехнические сооружения Цимлянской ГЭС пребывают в работоспособном состоянии. Процессы осадки сооружений и режимов фильтрации находятся под постоянным контролем, сообщили RostovGazeta в Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора.

Напомним, что после серьезных наводнений в ряде регионов, активисты Ростова озадачились состоянием гидротехнических сооружений (ГТС) региона. Тем более, что для опасений, по мнению общественников, есть основания.

В Северо-Кавказском Управлении Ростехнадзора RostovGazeta разъяснили, что в России действуют меры ограничительного характера. Они направлены на снижение административной нагрузки на юридических лиц и предпринимателей.

Поэтому внеплановые контрольные или надзорные проверки проводятся исключительно по основаниям, предусмотренным в постановлении. А в ряде случаев — по согласованию с прокуратурой.

В Управлении разъяснили, что одновременно с мораторием на проверки на территориальный орган возложены полномочия по постоянному государственному контролю ГТС первого класса опасности.

В Управлении разъяснили, что, одновременно с мораторием на проверки, на территориальный орган возложены полномочия по постоянному государственному контролю ГТС Первого класса опасности.В Управлении разъяснили, что, одновременно с мораторием на проверки, на территориальный орган возложены полномочия по постоянному государственному контролю ГТС Первого класса опасности.
В Управлении разъяснили, что, одновременно с мораторием на проверки, на территориальный орган возложены полномочия по постоянному государственному контролю ГТС Первого класса опасности.
Фото: donland.ru

Контрольные действия идут по графику. Оцениваются показатели технического состояния сооружения, оснащенность и работоспособность необходимых средств контроля, а также их пригодность к использованию.

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Меры пресекательного характера применяются Управлением путем выдачи предписания об устранении выявленных нарушений — с указанием конкретных сроков устранения.

В Управлении не оставили без внимания и беспокоящий активистов Ростова вопрос о незаконном демонтаже дренажных труб. Выяснилось, что после обращений ростовчан, еще в 2019 году должностные лица Управления провели визуальный осмотр территории и рассмотрели техническую документацию.

«Установлено, что вышеуказанные работы произведены вне границ охранной зоны гидротехнических сооружений Цимлянской ГЭС», — подчеркнули в Управлении Ростехнадзора.

Ранее RostovGazeta выясняла, чем для Ростовской области может обернуться вступление в новый многоводный период.

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