В Ростове осудили банду за подготовку теракта по заказу спецслужб Украины

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Фигуранты стали членами созданной спецслужбами Украины террористической группировки. После этого в 2022 году в Мелитополе они договорились совершить теракт.
Подельники получили координаты места хранения взрывчатки и оружия, после чего все это забрали. В октябре 2022 года они перевезли составные части бомбы на территорию, где намеревались устроить теракт.
После этого мужчин задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Теперь суд огласил приговор.
Обвиняемым назначили сроки от 9 до 15 лет заключения, а также оштрафовали на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее в Ростове дали 16 лет колонии боевику экстремистской группировки из Украины.