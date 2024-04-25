rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В Ростове осудили банду за подготовку теракта по заказу спецслужб Украины

В Ростове осудили банду за подготовку теракта по заказу спецслужб Украины

25 апреля 2024, 09:54
В Ростове осудили банду за подготовку теракта по заказу спецслужб Украины
Большие сроки заключения получили трое знакомых, которые строили планы совершить теракт, сообщает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Фигуранты стали членами созданной спецслужбами Украины террористической группировки. После этого в 2022 году в Мелитополе они договорились совершить теракт.

Подельники получили координаты места хранения взрывчатки и оружия, после чего все это забрали. В октябре 2022 года они перевезли составные части бомбы на территорию, где намеревались устроить теракт.

В Ростовской области борются с украинским боевиками и ларьками с сигаретами
Узнать подробнее

После этого мужчин задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Теперь суд огласил приговор.

Обвиняемым назначили сроки от 9 до 15 лет заключения, а также оштрафовали на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее в Ростове дали 16 лет колонии боевику экстремистской группировки из Украины.

Читайте также:
В Ростовской области борются с украинским боевиками и ларьками с сигаретамиУкраинского боевика задержали сотрудники ФСБ в Ростовской областиВ Ростове дали 16 лет колонии боевику экстремистской группировки из Украины
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Приговор#Оружие#Уголовное дело#Ростов#Мелитополь#Взрывчатка#Происшествия
Подпишитесь
«Мишень для террористов?»: Вассерман не исключил попыток Украины атаковать Ростов
Сегодня, 11:32
Жительницу Ростова спасатели нашли в открытом море на сапборде
Сегодня, 08:58
Топ-3 рецепта куличей, которые готовят на Пасху только на Дону
Сегодня, 08:57
Бастрыкин вмешался в расследование дела о смерти ребенка на физкультуре на Дону
Сегодня, 08:44
«Классика с аншлагом»: концерты на летней эстраде парка имени 1 Мая в Ростове
Сегодня, 10:24
"