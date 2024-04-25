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В Ростове распланируют 5 гектаров земли для возведения моста на Зеленый остров

В Ростове распланируют 5 гектаров земли для возведения моста на Зеленый остров

25 апреля 2024, 15:39
Фото: 1MI
В Ростове распланируют 5 гектаров земли для возведения моста на Зеленый остров
Департамент автомобильных дорог распланирует чуть больше пяти гектаров земли для строительства моста на Зеленый остров в Ростове, следует из постановления на сайте городской администрации.

Документацию по планировке и межеванию территории для возведения моста через реку Дон к Зеленому острову будут готовить в течение года. Департаменту дорог предстоит размежевать 5,3 гектаров земли.

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Речь идет об участке от пересечения 29-й линии и Береговой улицы, который переходит к улице Островной и пересекает Окружную.

Напомним, сейчас для переправы на Зеленый остров используют понтонный сборный мост. Однако он работает лишь в теплое время года. Речь о возведении постоянного моста ведется уже давно. Этой весной мост собрали раньше положенного срока — уже в апреле.

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