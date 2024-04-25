В Ростове распланируют 5 гектаров земли для возведения моста на Зеленый остров

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Документацию по планировке и межеванию территории для возведения моста через реку Дон к Зеленому острову будут готовить в течение года. Департаменту дорог предстоит размежевать 5,3 гектаров земли.
Речь идет об участке от пересечения 29-й линии и Береговой улицы, который переходит к улице Островной и пересекает Окружную.
Напомним, сейчас для переправы на Зеленый остров используют понтонный сборный мост. Однако он работает лишь в теплое время года. Речь о возведении постоянного моста ведется уже давно. Этой весной мост собрали раньше положенного срока — уже в апреле.