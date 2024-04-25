В Ростове собрали понтонный мост на Зеленый остров

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Напомним, что мост традиционно демонтировали в ноябре. Его убирают каждый год перед наступлением зимы, а весной возвращают на место. Мост на Зеленый остров представляет собой разборную конструкцию и находится в створе улицы 29-я линия.
Ранее в администрации Ростова-на-Дону сообщили о подготовке к открытию понтонного моста на Зеленый остров уже в апреле — на три недели раньше привычного срока.
Но позднее жители города сообщили о появившемся у моста объявлении, что тот закрывается на технические работы. Когда именно откроют сооружение пока не известно.