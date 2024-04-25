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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Ростове-на-Дону закончили строить мост на Зеленый остров

В Ростове собрали понтонный мост на Зеленый остров

25 апреля 2024, 10:04
Фото: t.me/rstv01
В Ростове-на-Дону закончили строить мост на Зеленый остров
Очевидцы сообщили об окончании сборки понтонного моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону, видео опубликовал телеграм-канал «Че по Ростову».

Напомним, что мост традиционно демонтировали в ноябре. Его убирают каждый год перед наступлением зимы, а весной возвращают на место. Мост на Зеленый остров представляет собой разборную конструкцию и находится в створе улицы 29-я линия.

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Ранее в администрации Ростова-на-Дону сообщили о подготовке к открытию понтонного моста на Зеленый остров уже в апреле — на три недели раньше привычного срока.

Но позднее жители города сообщили о появившемся у моста объявлении, что тот закрывается на технические работы. Когда именно откроют сооружение пока не известно.

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