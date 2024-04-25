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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В Ростове в новом районе с высотками построят Центр для бездомных животных

В Ростове в новом районе с высотками построят Центр для бездомных животных

25 апреля 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове в новом районе с высотками построят Центр для бездомных животных
В Ростове-на-Дону был выделен участок земли площадью 4.93 гектара для строительства Центра для безнадзорных животных. Территория будет находиться в районе жилого комплекса «Платовский» на достаточном расстоянии от домов, рассказала во «ВКонтакте» пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Еще в конце прошлого года был утвержден документ, в котором согласована смета на комплекс мероприятий, направленных на проведение всех необходимых работ. Планирование, определение важных характеристик объекта и его детализация займет более 20 месяцев.

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Вопрос о распределении средств из местного бюджета на проведение проектно-изыскательских работ будет рассмотрен во второй половине 2024 года при изменении бюджета города Ростова-на-Дону на 2024 год и последующие плановые периоды — 2025 и 2026 годы.

Недавно стало известно, что догхантеры массово истребляют домашних животных под Ростовом. Также сообщается, что жители Ростова начали заводить свиней в качестве домашних животных.

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