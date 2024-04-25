В Ростове в новом районе с высотками построят Центр для бездомных животных

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Еще в конце прошлого года был утвержден документ, в котором согласована смета на комплекс мероприятий, направленных на проведение всех необходимых работ. Планирование, определение важных характеристик объекта и его детализация займет более 20 месяцев.
Вопрос о распределении средств из местного бюджета на проведение проектно-изыскательских работ будет рассмотрен во второй половине 2024 года при изменении бюджета города Ростова-на-Дону на 2024 год и последующие плановые периоды — 2025 и 2026 годы.
Недавно стало известно, что догхантеры массово истребляют домашних животных под Ростовом. Также сообщается, что жители Ростова начали заводить свиней в качестве домашних животных.