rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

В Ростовскую область дошла буря из Африки, пока в деле Иванова всплыл след Таганрога

В Ростовскую область дошла буря из Африки, а в деле замминистра всплыл след Таганрога

25 апреля 2024, 14:49
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовскую область дошла буря из Африки, пока в деле Иванова всплыл след Таганрога
По делу замминистра обороны задержали подрядчика, строившего водовод из Ростовской области на Донбасс, тем временем до региона добралась пыльная буря из Африки, а в Ростове открыли мост на Зеленый остров.

Пыль из Африки

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что Ростовскую область настигнет пыль из африканских пустынь. Она была заброшена высоко в атмосферу и вместе с воздушными массами добралась до центра и юга России.

Концентрация пыли настолько высокая, что может окрасить небо и осадки в желтый цвет. Песчаный налет рискует остаться и на земле, транспорте и даже одежде.

Однако эксперт заверил, что объема пыли не так много, чтобы песчаная буря задержалась в регионе надолго. Стихия может бушевать до 26 апреля. Ее последствия уже заметили в Белгороде и Крыму. На карте, опубликованной Барселонским Центром слежения за пыльными бурями, видно наличие пыли в атмосфере и над Ростовской областью.

Синоптики рекомендуют брать с собой маску или респиратор при выходе на улицу, чтобы защитить органы дыхания.

Африканская пыльная буря добралась до Ростовской области
Узнать подробнее

Мост на Зеленый остров

В Ростове окончили сборку понтонного моста на Зеленый остров, видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову?».

Мост демонтировали еще в ноябре. Его убирают каждый год перед наступлением зимы, а весной возвращают обратно.

В этом году администрация Ростова сообщила о подготовке к открытию понтонного моста на Зеленый остров уже в апреле — на три недели раньше привычного срока.

В этом году администрация Ростова сообщила о подготовке к открытию понтонного моста на Зеленый остров уже в апреле — на три недели раньше привычного срока.В этом году администрация Ростова сообщила о подготовке к открытию понтонного моста на Зеленый остров уже в апреле — на три недели раньше привычного срока.
В этом году администрация Ростова сообщила о подготовке к открытию понтонного моста на Зеленый остров уже в апреле — на три недели раньше привычного срока.
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове собрали понтонный мост на Зеленый остров
Узнать подробнее

След в деле замминистра обороны

ТАСС сообщил, что подрядчик, занимавшийся строительством водовода из Ростовской области на Донбасс, стал фигурантом громкого уголовного дела в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Речь идет о соучредителе ООО «Олимситистрой» Александре Фомине.

Компания Фомина по заказу Минобороны занималась возведением водовода. Иванов же курировал проект и даже приезжал на место следить за ходом работ. Объект сдали еще весной прошлого года. Недавно в СМИ всплыла информация, что рабочие, возводившие водовод, так и не получили оплату за свой труд. Позже стало известно об уголовном деле в отношении Тимура Иванова. Его подозревают в получении миллиардной взятки.

По некоторым данным, именно Фомин дал показания против Иванова. Однако официальных подробностей расследования громкого дела пока не поступало.

Читайте также:
Строивший водовод из Ростовской области в ДНР подрядчик задержан по делу ИвановаВ Ростове собрали понтонный мост на Зеленый островЗамглавы Минобороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Массовые мероприятия ограничат в Ростовской области на майские праздники
Сегодня, 14:42
Топ-3 рецепта куличей, которые готовят на Пасху только на Дону
Сегодня, 08:57
В Минсельхозе Ростовской области рассказали, что будет с ценами на хлеб
Сегодня, 14:00
Прокуратура и полиция вмешались в конфликт учителя и школьника в Батайске
Сегодня, 13:55
«Классика с аншлагом»: концерты на летней эстраде парка имени 1 Мая в Ростове
Сегодня, 10:24
"