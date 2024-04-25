В Ростовскую область дошла буря из Африки, а в деле замминистра всплыл след Таганрога

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что Ростовскую область настигнет пыль из африканских пустынь. Она была заброшена высоко в атмосферу и вместе с воздушными массами добралась до центра и юга России.
Концентрация пыли настолько высокая, что может окрасить небо и осадки в желтый цвет. Песчаный налет рискует остаться и на земле, транспорте и даже одежде.
Однако эксперт заверил, что объема пыли не так много, чтобы песчаная буря задержалась в регионе надолго. Стихия может бушевать до 26 апреля. Ее последствия уже заметили в Белгороде и Крыму. На карте, опубликованной Барселонским Центром слежения за пыльными бурями, видно наличие пыли в атмосфере и над Ростовской областью.
Синоптики рекомендуют брать с собой маску или респиратор при выходе на улицу, чтобы защитить органы дыхания.
В Ростове окончили сборку понтонного моста на Зеленый остров, видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову?».
Мост демонтировали еще в ноябре. Его убирают каждый год перед наступлением зимы, а весной возвращают обратно.
В этом году администрация Ростова сообщила о подготовке к открытию понтонного моста на Зеленый остров уже в апреле — на три недели раньше привычного срока.
ТАСС сообщил, что подрядчик, занимавшийся строительством водовода из Ростовской области на Донбасс, стал фигурантом громкого уголовного дела в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Речь идет о соучредителе ООО «Олимситистрой» Александре Фомине.
Компания Фомина по заказу Минобороны занималась возведением водовода. Иванов же курировал проект и даже приезжал на место следить за ходом работ. Объект сдали еще весной прошлого года. Недавно в СМИ всплыла информация, что рабочие, возводившие водовод, так и не получили оплату за свой труд. Позже стало известно об уголовном деле в отношении Тимура Иванова. Его подозревают в получении миллиардной взятки.
По некоторым данным, именно Фомин дал показания против Иванова. Однако официальных подробностей расследования громкого дела пока не поступало.