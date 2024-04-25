В Ростовскую область дошла буря из Африки, а в деле замминистра всплыл след Таганрога

Компания Фомина по заказу Минобороны занималась возведением водовода. Иванов же курировал проект и даже приезжал на место следить за ходом работ. Объект сдали еще весной прошлого года. Недавно в СМИ всплыла информация, что рабочие, возводившие водовод, так и не получили оплату за свой труд. Позже стало известно об уголовном деле в отношении Тимура Иванова. Его подозревают в получении миллиардной взятки.