В сети появились кадры пыльной бури в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что Ростовскую область настигнет пыль из африканских пустынь. Она была выброшена высоко в атмосферу и вместе с воздушными массами добралась до центра и юга России.
Жители Ростова уже выкладывают фотографии пыльной бури. Густая пыль напоминает облака и местами едва ли не полностью закрывает небо.
«У кого астма и слабые лёгкие, лучше закрыть окна», — советуют друг другу ростовчане.
Ученые ранее предупреждали, что пыль может быть настолько густой, что окрасит небо и осадки в желтый цвет. Песчаный налет рискует покрыть транспорт и одежду.