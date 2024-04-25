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Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Пыльная буря из Африки добралась до Ростова и области

В сети появились кадры пыльной бури в Ростовской области

25 апреля 2024, 17:23
Фото: Картинка для иллюстрации / pxhere.com
Пыльная буря из Африки добралась до Ростова и области

Песчаная дымка затянула небо над Ростовом-на-Дону

Пыльная буря из Африки добралась до Ростова и области, кадры стихии выкладывают в социальных сетях местные жители.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что Ростовскую область настигнет пыль из африканских пустынь. Она была выброшена высоко в атмосферу и вместе с воздушными массами добралась до центра и юга России.

Жители Ростова уже выкладывают фотографии пыльной бури. Густая пыль напоминает облака и местами едва ли не полностью закрывает небо.

Песчаная буря в РостовеПесчаная буря в Ростове
Песчаная буря в Ростове
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»

«У кого астма и слабые лёгкие, лучше закрыть окна», — советуют друг другу ростовчане.

Ученые ранее предупреждали, что пыль может быть настолько густой, что окрасит небо и осадки в желтый цвет. Песчаный налет рискует покрыть транспорт и одежду.

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