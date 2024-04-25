Вице-премьер Хуснуллин призвал еще больше застраивать Ростовскую область жильем

На упомянутом заседании губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о реализации в регионе крупных нацпроектов. В частности, он доложил о строительстве дорог — Западной хорды и Северного радиуса, а также канализационного коллектора №62 в Ростове. По словам губернатора, строительные работы идут согласно срокам.