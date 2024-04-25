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Вице-премьер Хуснуллин призвал еще больше застраивать Ростовскую область жильем

Вице-премьер Хуснуллин призвал еще больше застраивать Ростовскую область жильем

25 апреля 2024, 13:17
Фото: donland.ru
Вице-премьер Хуснуллин призвал еще больше застраивать Ростовскую область жильем
Градостроительный потенциал в Ростовской области нужно развивать ускоренными темпами, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

На упомянутом заседании губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о реализации в регионе крупных нацпроектов. В частности, он доложил о строительстве дорог — Западной хорды и Северного радиуса, а также канализационного коллектора №62 в Ростове. По словам губернатора, строительные работы идут согласно срокам.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам доклада губернатора заявил, что в Ростовской области нужно развивать градостроительный потенциал. Федеральный чиновник призвал нарастить объемы возводимого в регионе жилья.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году. Аналитики объясняют, что из-за больших цен на квартиры, некоторым жителям региона выгоднее самостоятельно построить частный дом.

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