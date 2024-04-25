Власти объяснили, почему у инвалида в Ростовской области годами нет света и воды

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Напомним, что в начале марта RostovGazeta рассказывала о том, как дом инвалида первой группы Владимира Иванкова в хуторе Гуреев Дубовского района долгие годы был отрезан от света и воды. Проживающие в доме были вынуждены разъехаться кто куда. Дочь со своей семьей сняла квартиру. А Владимир переехал жить к родственникам — за ним нужен уход из-за инвалидности.
«Все это время я пытался что-то делать. Звонил, писал, чтобы наш дом в хуторе подключили к ресурсам, и мы вернулись в него жить. Но ничего не удавалось», — говорит Владимир Иванков.
Инвалид делится опасениями, что ближайшей зимой жить ему будет негде. В двухкомнатной квартире, где он проживает у родственников, по его словам, ютятся восемь человек.
Для выяснения ситуации RostovGazeta еще 5 марта направила официальный запрос в администрацию Дубовского района. Ответ из администрации электронным письмом поступил 25 апреля.
В нем, ожидаемо, отмечается, что в домовладении без ресурсов сегодня никто не проживает — «дом длительное время пустует».
«Для того, чтобы возобновить подачу водоснабжения, собственнику домовладения необходимо обратиться в филиал „Дубовский“ ГУП РО „УРСВ“ с пакетом документов в соответствии с действующим законодательством. А также оплатить работы по отключению и подключению домовладения к сети водоснабжения», — сообщается в ответе на запрос.
Здесь же уточняется, что обращений по вопросу возобновления электроснабжения в доме в хуторе Гуреев не поступало. Сегодня дом обесточен, «вводной провод» и прибор учета отсутствуют.
Для восстановления электричества в доме в администрации порекомендовали собственнику жилья обратиться в ресурсоснабжающую компанию. С заявлением и документами, подтверждающими право собственности на дом.
Также для решения вопросов по электроснабжению в ответе на запрос рассказали о возможности воспользоваться «мобильным офисом». Уточнив, что инвалид первой группы может бесплатно вызвать «мобильный офис».
Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Новошахтинска пять суток выживали без света и тепла.