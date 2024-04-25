Власти объяснили, почему у инвалида в Ростовской области годами нет света и воды

Напомним, что в начале марта RostovGazeta рассказывала о том, как дом инвалида первой группы Владимира Иванкова в хуторе Гуреев Дубовского района долгие годы был отрезан от света и воды. Проживающие в доме были вынуждены разъехаться кто куда. Дочь со своей семьей сняла квартиру. А Владимир переехал жить к родственникам — за ним нужен уход из-за инвалидности.