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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Власти рассказали, почему в доме инвалида в Дубовском районе годами нет света и воды

Власти объяснили, почему у инвалида в Ростовской области годами нет света и воды

25 апреля 2024, 13:28
Фото: Unsplash
Власти рассказали, почему в доме инвалида в Дубовском районе годами нет света и воды
Дом инвалида Владимира Иванкова в хуторе Гуреев отключили от водоснабжения в связи с аварией, произошедшей на его участке водопровода. А договор на поставку электричества в домовладение у собственника дома отсутствует. Об этом RostovGazeta сообщили в администрации Дубовского района.

Без света и воды

Напомним, что в начале марта RostovGazeta рассказывала о том, как дом инвалида первой группы Владимира Иванкова в хуторе Гуреев Дубовского района долгие годы был отрезан от света и воды. Проживающие в доме были вынуждены разъехаться кто куда. Дочь со своей семьей сняла квартиру. А Владимир переехал жить к родственникам — за ним нужен уход из-за инвалидности.

«Все это время я пытался что-то делать. Звонил, писал, чтобы наш дом в хуторе подключили к ресурсам, и мы вернулись в него жить. Но ничего не удавалось», — говорит Владимир Иванков.

Инвалид делится опасениями, что ближайшей зимой жить ему будет негде. В двухкомнатной квартире, где он проживает у родственников, по его словам, ютятся восемь человек.

«10 лет без света и воды»: дом инвалида в Ростовской области отключили от ресурсов
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Долгожданная информация

Для выяснения ситуации RostovGazeta еще 5 марта направила официальный запрос в администрацию Дубовского района. Ответ из администрации электронным письмом поступил 25 апреля.

Для выяснения ситуации RostovGazeta еще 5 марта направила официальный запрос в администрацию Дубовского района.Для выяснения ситуации RostovGazeta еще 5 марта направила официальный запрос в администрацию Дубовского района.
Для выяснения ситуации RostovGazeta еще 5 марта направила официальный запрос в администрацию Дубовского района.
Фото: Виталий Мищенко / Гугл Карты

В нем, ожидаемо, отмечается, что в домовладении без ресурсов сегодня никто не проживает — «дом длительное время пустует».

«Для того, чтобы возобновить подачу водоснабжения, собственнику домовладения необходимо обратиться в филиал „Дубовский“ ГУП РО „УРСВ“ с пакетом документов в соответствии с действующим законодательством. А также оплатить работы по отключению и подключению домовладения к сети водоснабжения», — сообщается в ответе на запрос.

Здесь же уточняется, что обращений по вопросу возобновления электроснабжения в доме в хуторе Гуреев не поступало. Сегодня дом обесточен, «вводной провод» и прибор учета отсутствуют.

Для восстановления электричества в доме в администрации порекомендовали собственнику жилья обратиться в ресурсоснабжающую компанию. С заявлением и документами, подтверждающими право собственности на дом.

Также для решения вопросов по электроснабжению в ответе на запрос рассказали о возможности воспользоваться «мобильным офисом». Уточнив, что инвалид первой группы может бесплатно вызвать «мобильный офис».

Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Новошахтинска пять суток выживали без света и тепла.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Авария#Вода#Тепло#Электричество#Свет#Водопровод#Дубовский район#Инвалидность#Отключение#Ресурсы#Дом инвалида#Подключение#Обесточен#Вводной провод#Прибор учета
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