Власти прокомментировали конфликт между учителем и учеником в школе Батайска

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Lenta рассказала о громком скандале в школе №4 Батайска. Там еще четыре месяца назад произошел конфликт между девятиклассником и учительницей русского языка. Спор между ними разгорелся прямо посреди урока. Издание пишет, что и ученик, представитель одной из национальных общин региона, и педагог обсуждали, «кто кого поставит на колени». Учительница попросила школьника публично принести ей извинения, однако тот отказался.
Вскоре конфликт стал общественным достоянием. В социальных сетях появились сторонники педагога, они также пришли к зданию школы, чтобы защитить ее честь.
Глава администрации Батайска Роман Волошин подтвердил информацию о конфликте между педагогом и девятиклассником.
«Сотрудниками Управления образования приняты оперативные меры по недопущению его развития. Прошу не поддаваться провокациям и доверять официальным источникам. Держу ситуацию на контроле», — написал он в своем Telegram-канале.
Официальные подробности происшествия будут уточняться.
Ранее Бастрыкин вмешался в расследование дела о смерти ребенка на физкультуре в Ростовской области.