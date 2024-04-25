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Published Сегодня, 13:36

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Updated Сегодня, 13:39

Власти прокомментировали конфликт между учителем и учеником в школе Батайска

Власти прокомментировали конфликт между учителем и учеником в школе Батайска

25 апреля 2024, 13:36
Фото: Яндекс. Карты
Власти прокомментировали конфликт между учителем и учеником в школе Батайска
Управление образования Батайска и местная администрация вмешались в громкий скандал в местной школе, сообщил градоначальник Роман Волошин.

Lenta рассказала о громком скандале в школе №4 Батайска. Там еще четыре месяца назад произошел конфликт между девятиклассником и учительницей русского языка. Спор между ними разгорелся прямо посреди урока. Издание пишет, что и ученик, представитель одной из национальных общин региона, и педагог обсуждали, «кто кого поставит на колени». Учительница попросила школьника публично принести ей извинения, однако тот отказался.

Вскоре конфликт стал общественным достоянием. В социальных сетях появились сторонники педагога, они также пришли к зданию школы, чтобы защитить ее честь.

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Глава администрации Батайска Роман Волошин подтвердил информацию о конфликте между педагогом и девятиклассником.

«Сотрудниками Управления образования приняты оперативные меры по недопущению его развития. Прошу не поддаваться провокациям и доверять официальным источникам. Держу ситуацию на контроле», — написал он в своем Telegram-канале.

Официальные подробности происшествия будут уточняться.

Ранее Бастрыкин вмешался в расследование дела о смерти ребенка на физкультуре в Ростовской области.

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