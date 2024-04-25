Власти прокомментировали конфликт между учителем и учеником в школе Батайска

Lenta рассказала о громком скандале в школе №4 Батайска. Там еще четыре месяца назад произошел конфликт между девятиклассником и учительницей русского языка. Спор между ними разгорелся прямо посреди урока. Издание пишет, что и ученик, представитель одной из национальных общин региона, и педагог обсуждали, «кто кого поставит на колени». Учительница попросила школьника публично принести ей извинения, однако тот отказался.