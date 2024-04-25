Власти Ростова заявили, что им не хватает асфальта для заделывания ям на дорогах

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Симков заявил, что проводить ремонт дорог быстрыми темпами в Ростове невозможно из-за нехватки цемента. Заводы, по словам чиновника, искусственно завышают цены на него, так как являются монополистами.
Сейчас в Ростове функционируют два завода по производству специальной асфальтобетонной смеси. Симков заявил, что их недостаточно для нужд города-миллионника. К тому же один из заводов не поставляют смесь в праздничные и выходные дни, а второй завод часто не работает по техническим причинам, утверждает чиновник.
«Таким образом, образуются дни простоя, и после этого подрядным организациям для нормализации транспортной обстановки иногда приходится наращивать скорость работ в ущерб качеству», — приводит слова Симкова Donnews.
Решать проблему власти планируют открытием на базе муниципальных предприятий собственных производств асфальтобетонной смеси.
Напомним, в Ростове в четыре раза выросло число ДТП, связанных с ямами на дорогах. С начала года зарегистрировало больше 30 таких аварий.