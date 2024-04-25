Власти Ростова заявили, что им не хватает асфальта для заделывания ям на дорогах

Сейчас в Ростове функционируют два завода по производству специальной асфальтобетонной смеси. Симков заявил, что их недостаточно для нужд города-миллионника. К тому же один из заводов не поставляют смесь в праздничные и выходные дни, а второй завод часто не работает по техническим причинам, утверждает чиновник.