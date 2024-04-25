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Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Власти Ростова заявили, что им не хватает асфальта для заделывания ям на дорогах

Власти Ростова заявили, что им не хватает асфальта для заделывания ям на дорогах

25 апреля 2024, 18:24
Фото: 1MI
Власти Ростова заявили, что им не хватает асфальта для заделывания ям на дорогах
Асфальтобетонные заводы якобы искусственно завышают цены на свою продукцию, заявил замглавы администрации Ростова Дмитрий Симков.

Симков заявил, что проводить ремонт дорог быстрыми темпами в Ростове невозможно из-за нехватки цемента. Заводы, по словам чиновника, искусственно завышают цены на него, так как являются монополистами.

Сейчас в Ростове функционируют два завода по производству специальной асфальтобетонной смеси. Симков заявил, что их недостаточно для нужд города-миллионника. К тому же один из заводов не поставляют смесь в праздничные и выходные дни, а второй завод часто не работает по техническим причинам, утверждает чиновник.

«Таким образом, образуются дни простоя, и после этого подрядным организациям для нормализации транспортной обстановки иногда приходится наращивать скорость работ в ущерб качеству», — приводит слова Симкова Donnews.

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Решать проблему власти планируют открытием на базе муниципальных предприятий собственных производств асфальтобетонной смеси.

Напомним, в Ростове в четыре раза выросло число ДТП, связанных с ямами на дорогах. С начала года зарегистрировало больше 30 таких аварий.

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