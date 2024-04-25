Водитель погиб в загоревшейся машине в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Авария произошла в вечернее время в Шахтах на проспекте Ленинского Комсомола. Водитель Renault Logan протаранил оставленные на парковке автомобили.
Повреждены оказались Renault Fluence и Mercedes. Это привело к возгоранию автомобиля Renault, водитель скончался до приезда скорой.
Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. О причинах столкновения пока информации нет.
Ранее в донском регионе в ДТП с автобусом погиб один из участников, еще трое пострадали.
До этого один человек скончался в столкновении фур на трассе в донском регионе.