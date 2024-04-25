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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:17

Водитель погиб в загоревшейся машине в Ростовской области

Водитель погиб в загоревшейся машине в Ростовской области

25 апреля 2024, 05:15
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области началось возгорание из-за аварии с тремя автомобилями, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в вечернее время в Шахтах на проспекте Ленинского Комсомола. Водитель Renault Logan протаранил оставленные на парковке автомобили.

Повреждены оказались Renault Fluence и Mercedes. Это привело к возгоранию автомобиля Renault, водитель скончался до приезда скорой.

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Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. О причинах столкновения пока информации нет.

Ранее в донском регионе в ДТП с автобусом погиб один из участников, еще трое пострадали.

До этого один человек скончался в столкновении фур на трассе в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Авария#Происшествия
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