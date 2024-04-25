Врачи в Ростове спасли раненого участника СВО без пульса и с аневризмой в руке

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Обследовав пациента, врачи выяснили, что у него практически отсутствует пульс в руке и нет хватательной способности. Пациент не мог выполнить даже самые простые команды, например, взять кружку или ручку. Участнику СВО было назначено УЗИ артерий верхней конечности. Оно выявило аневризму больших размеров, которая опутала нерв.
Врачи пришли к выводу, что мужчина вовремя обратился к врачам, так как из-за аневризмы он мог лишиться не только руки, но и жизни. Малейшая травма могла привести к летальному исходу. Пациенту провели необходимую операцию, и теперь рука функционирует нормально.
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