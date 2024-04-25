Врачи в Ростове спасли раненого участника СВО без пульса и с аневризмой в руке

Врачи пришли к выводу, что мужчина вовремя обратился к врачам, так как из-за аневризмы он мог лишиться не только руки, но и жизни. Малейшая травма могла привести к летальному исходу. Пациенту провели необходимую операцию, и теперь рука функционирует нормально.