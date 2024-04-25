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В РостГМУ спасли жизнь участнику СВО

Врачи в Ростове спасли раненого участника СВО без пульса и с аневризмой в руке

25 апреля 2024, 11:39
Фото: Минздрав Ростовской области
В РостГМУ спасли жизнь участнику СВО
Причиной обращения к врачам стала плохо работающая рука участника СВО, которую недавно лечили после тяжелого ранения. Медики посоветовали мужчине обратиться в Центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Ростовского государственного медицинского университета, сообщает региональный Минздрав.

Обследовав пациента, врачи выяснили, что у него практически отсутствует пульс в руке и нет хватательной способности. Пациент не мог выполнить даже самые простые команды, например, взять кружку или ручку. Участнику СВО было назначено УЗИ артерий верхней конечности. Оно выявило аневризму больших размеров, которая опутала нерв.

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Врачи пришли к выводу, что мужчина вовремя обратился к врачам, так как из-за аневризмы он мог лишиться не только руки, но и жизни. Малейшая травма могла привести к летальному исходу. Пациенту провели необходимую операцию, и теперь рука функционирует нормально.

Ранее врачи рассказали о распространении лихорадки Ку в Ростовской области.

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