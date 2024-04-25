За плотину в Красном Сулине отвечает фирма с убытками в сотни миллионов рублей

По оценкам информационной системы СПАРК, красносулинская фирма ООО «ЮжСталь» — это компания с высоким индексом риска. У нее отсутствует собственный капитал. В 2022 году доходы фирмы составили более 56,1 миллиона рублей. Однако по итогу 2023 года она ушла в минус, завершив год с чистым убытком в 225,4 миллиона рублей.