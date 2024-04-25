За плотину в Красном Сулине отвечает фирма с убытками в сотни миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В свете новостей о серьезных подтоплениях в Оренбургской, Курганской и Томской областях, дончане опасаются весеннего половодья.
Тем более, что по информации Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, дамба в Красносулинском районе вызвала вопросы у специалистов.
После жалоб горожан, эксперты прибыли на место и выявили предаварийное состояние комплекса гидротехнических сооружений (ГТС) в Красном Сулине.
По предположениям ведомства, неудовлетворительное состояние могло стать следствием игнорирования собственником сооружений требований законодательства в области безопасности, в том числе, и разработки технической и эксплуатационной документации на ГТС. А также игнорирование контроля за показателями состояния ГТС, оценки безопасности, анализа природных и техногенных воздействий на гидротехническое сооружение.
Эксперты уверены, что следить за состоянием плотины должен ее собственник. По информации Управления, собственником ГТС в Красном Сулине является ООО «ЮжСталь».
Корреспондент RostovGazeta ознакомился с результатами деятельности компании.
По оценкам информационной системы СПАРК, красносулинская фирма ООО «ЮжСталь» — это компания с высоким индексом риска. У нее отсутствует собственный капитал. В 2022 году доходы фирмы составили более 56,1 миллиона рублей. Однако по итогу 2023 года она ушла в минус, завершив год с чистым убытком в 225,4 миллиона рублей.
По информации СПАРК, в марте 2023 года ФНС подала иск на банкротство ООО «ЮжСталь» из-за задолженности более 16,5 миллиона рублей. Однако по итогу судебного заседания заявление ФАС было признано необоснованным. Уточнялось, что должник в полном объеме погасил задолженность и признаки банкротства у него отсутствовали.
Головной компанией ООО «ЮжСталь», по информации СПАРК, является московская фирма ООО «Юг-Инвест». У столичной компании также отсутствует собственный капитал. И имеются высокие индексы сводного индикатора риска и платежной дисциплины. Минувший год ООО «Юг-Инвест» тоже закончило с минусовыми результатами на общую сумму в минус 175,6 миллиона рублей.
На момент публикации статьи пообщаться с генеральным директором ООО «ЮжСталь» о состоянии ГТС в Красном Сулине и возможных планах на будущее, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Один его телефон оказался выключен, а на втором никто не снимал трубку. Редакция направила официальный запрос в компанию. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему активисты опасаются наводнения на Дону, и в каком состоянии находится Цимлянская плотина.