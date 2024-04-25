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Published Сегодня, 07:29

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Средний чек на обед в заведениях фастфуда взлетел в Ростовской области

Жители Ростова оставляют в фастфудах больше 1000 рублей за раз

25 апреля 2024, 07:29
Фото: Unsplash
Средний чек на обед в заведениях фастфуда взлетел в Ростовской области
В Ростовской области год к году выросла стоимость посещений заведений общественного питания, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», крупнейшего оператора фискальных данных страны.

Траты в заведениях общественного питания в Ростовской области за год выросли на 8%. Сейчас средняя сумма чека в ресторанах и кафе поднялась до 1 056 рублей. Отмечается, что походы в общепит подорожали в целом по стране.

Что касается фастфуда, то он в Ростовской области стал дороже на 10%. Год к году средний чек в заведениях фастфуда поднялся до 472 рублей.

Однако индексация цен не отталкивает посетителей. Спрос на посещение заведений общественного питания в Ростовской области за год вырос на 8%. Фастфуд стал популярнее на 9%.

Эксперты отмечают, в прошлом году сектор быстрого питания, в также общепита в целом, показывал высокие темпы роста на протяжении всего года.

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«Основными факторами увеличения оборота, помимо ценового (связанного с издержками на ингредиенты, аренду, персонал), стали быстрый рост внутреннего туризма и автопутешествий, открытие новых или обновление форматов заведений. Тому способствовали внедрение вендинговых устройств, развитие „демократичных“ сегментов, таких как кофе-зоны на малой площади, на АЗС и других местах притяжения трафика», — отмечают аналитики «Чек Индекс».

При этом интересно, что рост фастфуда происходил на региональном уровне на фоне возросшего употребления в самих субъектах.

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