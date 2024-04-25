Жители Ростова оставляют в фастфудах больше 1000 рублей за раз

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Траты в заведениях общественного питания в Ростовской области за год выросли на 8%. Сейчас средняя сумма чека в ресторанах и кафе поднялась до 1 056 рублей. Отмечается, что походы в общепит подорожали в целом по стране.
Что касается фастфуда, то он в Ростовской области стал дороже на 10%. Год к году средний чек в заведениях фастфуда поднялся до 472 рублей.
Однако индексация цен не отталкивает посетителей. Спрос на посещение заведений общественного питания в Ростовской области за год вырос на 8%. Фастфуд стал популярнее на 9%.
Эксперты отмечают, в прошлом году сектор быстрого питания, в также общепита в целом, показывал высокие темпы роста на протяжении всего года.
«Основными факторами увеличения оборота, помимо ценового (связанного с издержками на ингредиенты, аренду, персонал), стали быстрый рост внутреннего туризма и автопутешествий, открытие новых или обновление форматов заведений. Тому способствовали внедрение вендинговых устройств, развитие „демократичных“ сегментов, таких как кофе-зоны на малой площади, на АЗС и других местах притяжения трафика», — отмечают аналитики «Чек Индекс».
При этом интересно, что рост фастфуда происходил на региональном уровне на фоне возросшего употребления в самих субъектах.
Ранее ростовский ресторан попал в топ-15 всероссийского рейтинга.