rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Ближайший от Ростова-на-Дону аэропорт откроют с 3 мая

Один из ближайших к Ростову-на-Дону аэропортов откроют с 3 мая

26 апреля 2024, 10:05
Фото: Администрация города Элисты
Ближайший от Ростова-на-Дону аэропорт откроют с 3 мая
В Элисте в мае возобновит работу аэропорт, который расположен в 400 километрах от Ростова-на-Дону, сообщили в Росавиации.

Воздушная гавань начнет работать в обычном режиме с 3 мая. До этого шла подготовка и завершился капремонт пассажирского терминала, где установили современное оборудование для системы регистрации, досмотра и обработки багажа. Также была улучшена навигация для пассажиров внутри здания. Обновленный терминал теперь способен обслуживать вдвое больше пассажиров, достигая пропускной способности до 100 человек в час.

В Ростове началось планирование новой транспортной развязки к старому аэропорту
Узнать подробнее

Всех местных жителей поздравили с этим событием.

Добавим, что в 450 километрах от него расположен аэропорт Платов в Ростове, который продолжается оставаться закрытым. О сроках возобновления работы пока информации нет.

До этого стало известно, что в старом аэропорту Ростова построят 1,8 миллиона квадратных метров квартир.

Читайте также:
В Ростовскую область дошла буря из Африки, а в деле замминистра всплыл след Таганрога«Классика с аншлагом»: концерты на летней эстраде парка имени 1 Мая в РостовеОдин рабочий погиб, а другой надышался ядами при ремонте коллектора в Таганроге
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Росавиация#Аэропорт#Элиста
Подпишитесь
Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге
Сегодня, 09:01
«Свои» и «чужие»: почему улицы Ростова засыпаны мусором
Сегодня, 08:09
Сейсмолог предупредил о возможных землетрясениях в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:00
Стала известна погода на все лето 2024 года в Ростовской области
Сегодня, 10:51
Полиция ищет в Ростове юного самбиста, избивающего людей на камеру
Сегодня, 10:06
Общественник осудил инициативу запретить торговлю алкоголем на 1 Мая в Ростове
Вчера, 09:34
"