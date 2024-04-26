Один из ближайших к Ростову-на-Дону аэропортов откроют с 3 мая

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Воздушная гавань начнет работать в обычном режиме с 3 мая. До этого шла подготовка и завершился капремонт пассажирского терминала, где установили современное оборудование для системы регистрации, досмотра и обработки багажа. Также была улучшена навигация для пассажиров внутри здания. Обновленный терминал теперь способен обслуживать вдвое больше пассажиров, достигая пропускной способности до 100 человек в час.
Всех местных жителей поздравили с этим событием.
Добавим, что в 450 километрах от него расположен аэропорт Платов в Ростове, который продолжается оставаться закрытым. О сроках возобновления работы пока информации нет.
До этого стало известно, что в старом аэропорту Ростова построят 1,8 миллиона квадратных метров квартир.