Больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Данные компании до сих пор функционируют и оказывают услуги жителям городов Ростовской области. Возглавила антирейтинг управляющая компания ООО УО «РОСТОВГАРАНТ» из Ростова-на-Дону, накопившая 53 неоплаченных счета на 16,3 миллиона.
Второе место занимает ростовская управляющая компания ООО «АТЛАС», задолженность которой за электричество составила 11 миллионов рублей, Замыкает тройку аутсайдеров ООО «Комсомолец» из Батайска, задолжавшее энергетикам почти 8,4 миллиона рублей. С полным списком организаций-должников можно ознакомиться на сайте поставщика электроэнергии.