Больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет

Второе место занимает ростовская управляющая компания ООО «АТЛАС», задолженность которой за электричество составила 11 миллионов рублей, Замыкает тройку аутсайдеров ООО «Комсомолец» из Батайска, задолжавшее энергетикам почти 8,4 миллиона рублей. С полным списком организаций-должников можно ознакомиться на сайте поставщика электроэнергии.