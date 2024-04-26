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Published Сегодня, 20:06

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Updated Сегодня, 20:08

Больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет

Больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет

26 апреля 2024, 20:06
Фото: 1MI
Больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет
Компания «ТНС энерго Ростова-на-Дону» составила ежеквартальный рейтинг управляющих компаний, которые имеют большие задолженности перед ней. В черный список попали 56 организации. Общий долг фирм составил более 107 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании.

Данные компании до сих пор функционируют и оказывают услуги жителям городов Ростовской области. Возглавила антирейтинг управляющая компания ООО УО «РОСТОВГАРАНТ» из Ростова-на-Дону, накопившая 53 неоплаченных счета на 16,3 миллиона.

Второе место занимает ростовская управляющая компания ООО «АТЛАС», задолженность которой за электричество составила 11 миллионов рублей, Замыкает тройку аутсайдеров ООО «Комсомолец» из Батайска, задолжавшее энергетикам почти 8,4 миллиона рублей. С полным списком организаций-должников можно ознакомиться на сайте поставщика электроэнергии.

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Ранее стало известно, что повысят тарифы на капремонт в Ростовской области.

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