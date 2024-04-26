Буцаев: В Крыму до конца 2024 года построят 2 экотехнопарка

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Это даст возможность обеспечить 500 новых рабочих мест в республике.
Издание 56orb.ru сообщает, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев обсудил с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым прогресс в строительстве экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах. На текущий момент начинается монтаж необходимого оборудования на этих объектах, а завершение строительства планируется к третьему кварталу текущего года. Ввести предприятия в эксплуатацию должны к концу осени 2024 года. Ожидается, что мощность этих объектов составит 700 тысяч тонн коммунальных твердых отходов в год, и будет создано 500 рабочих мест. Также запланировано введение в эксплуатацию еще одного объекта в Ленинском районе Крыма в 2025 году. Вместе с другими объектами это позволит республике достичь целей национального проекта «Экология» по обеспечению обработки 100% ТКО и уменьшению объема захоронения коммунальных отходов минимум на 50% на пять лет раньше срока, установленного указом президента РФ № 474.
Российский экологический оператор был создан в соответствии с указом президента России от 14 января 2019 года. Основной задачей этой публично-правовой компании является создание комплексной системы обращения с коммунальными твердыми отходами на территории Российской Федерации. В рамках национального проекта «Экология» это необходимо для сокращения объема захоронения отходов и уменьшения экологической нагрузки на население. Главная цель проекта заключается в том, чтобы к 2030 году 100% коммунальных твердых отходов отправлялись на сортировку, а объем твердых коммунальных отходов, направляемых на полигоны для захоронения, сократился на 50%. Достижение таких результатов невозможно без создания экономики замкнутого цикла.