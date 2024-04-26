Буцаев: В Крыму до конца 2024 года построят 2 экотехнопарка

Издание 56orb.ru сообщает, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев обсудил с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым прогресс в строительстве экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах. На текущий момент начинается монтаж необходимого оборудования на этих объектах, а завершение строительства планируется к третьему кварталу текущего года. Ввести предприятия в эксплуатацию должны к концу осени 2024 года. Ожидается, что мощность этих объектов составит 700 тысяч тонн коммунальных твердых отходов в год, и будет создано 500 рабочих мест. Также запланировано введение в эксплуатацию еще одного объекта в Ленинском районе Крыма в 2025 году. Вместе с другими объектами это позволит республике достичь целей национального проекта «Экология» по обеспечению обработки 100% ТКО и уменьшению объема захоронения коммунальных отходов минимум на 50% на пять лет раньше срока, установленного указом президента РФ № 474.