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Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Проезд на судах «Валдай» из Ростова в Аксай подорожает с 1 мая

До 1300 рублей подорожают билеты на проезд на «Валдае» из Ростова в Азов

26 апреля 2024, 17:45
Фото: donland.ru
Проезд на судах «Валдай» из Ростова в Аксай подорожает с 1 мая
27 апреля судоходная пассажирская компания «Дон» возобновит движение скоростных судов «Валдай» по маршруту Ростов-на-Дону — Азов, но по новому расписанию и стоимости. Также изменятся правила перевозки, сообщает СПК на своем официальном сайте.

Теперь перевозки будут осуществляться четыре раза в день из Ростова-на-Дону в Азов в 07.25, 09.50, 15.00 и 18.10 мск. В обратную сторону на судно можно попасть в 08.30, 11.50, 16.05 и 19.20 мск.

Что касается стоимости проезда, то он станет дороже. В будние дни тариф «стандарт» обойдется взрослому в 400 рублей, детям от года до десяти лет — в 250 рублей. «Стандарт-плюс» теперь будет стоить тем же возрастным категориям 550 рублей и 350 рублей. За «первый класс» придется отдать 650 рублей за взрослый билет. В выходные тариф немного иной. Первый тариф будет 800 и 500 рублей, второй 1100 и 700 рублей, а третий 1300 рублей за взрослого.

На набережной Ростова образовались очереди на «Валдай»
Узнать подробнее

С новыми правилами оформления перевозки пассажиров и багажа, порядком посадки на судно и перечнем предметов и вещей, запрещенных для перевозки в виде ручной клади и багажа можно ознакомиться в положении на официальном сайте СПК.

Ранее стало известно, что для Ростовской области будет приобретут современное судно «Метеор», способное вмещать до 120 пассажиров.

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