До 1300 рублей подорожают билеты на проезд на «Валдае» из Ростова в Азов

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Теперь перевозки будут осуществляться четыре раза в день из Ростова-на-Дону в Азов в 07.25, 09.50, 15.00 и 18.10 мск. В обратную сторону на судно можно попасть в 08.30, 11.50, 16.05 и 19.20 мск.
Что касается стоимости проезда, то он станет дороже. В будние дни тариф «стандарт» обойдется взрослому в 400 рублей, детям от года до десяти лет — в 250 рублей. «Стандарт-плюс» теперь будет стоить тем же возрастным категориям 550 рублей и 350 рублей. За «первый класс» придется отдать 650 рублей за взрослый билет. В выходные тариф немного иной. Первый тариф будет 800 и 500 рублей, второй 1100 и 700 рублей, а третий 1300 рублей за взрослого.
С новыми правилами оформления перевозки пассажиров и багажа, порядком посадки на судно и перечнем предметов и вещей, запрещенных для перевозки в виде ручной клади и багажа можно ознакомиться в положении на официальном сайте СПК.
Ранее стало известно, что для Ростовской области будет приобретут современное судно «Метеор», способное вмещать до 120 пассажиров.