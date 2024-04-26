До 1300 рублей подорожают билеты на проезд на «Валдае» из Ростова в Азов

Что касается стоимости проезда, то он станет дороже. В будние дни тариф «стандарт» обойдется взрослому в 400 рублей, детям от года до десяти лет — в 250 рублей. «Стандарт-плюс» теперь будет стоить тем же возрастным категориям 550 рублей и 350 рублей. За «первый класс» придется отдать 650 рублей за взрослый билет. В выходные тариф немного иной. Первый тариф будет 800 и 500 рублей, второй 1100 и 700 рублей, а третий 1300 рублей за взрослого.