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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Донские спасатели и пожарные приводят в порядок памятники героям ВОВ

Донские спасатели и пожарные приводят в порядок памятники героям ВОВ

26 апреля 2024, 07:05
Фото: donland.ru
Донские спасатели и пожарные приводят в порядок памятники героям ВОВ
Донские спасатели и пожарные продолжают приводить в порядок памятники героям военных лет. Сотрудники областных служб экстренного реагирования взяли на себя данную инициативу еще в преддверии празднования 70-й годовщины Великой Победы и продолжают ее выполнять.

Подробности сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

В канун торжества 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне донские спасатели и пожарные приводят в порядок не только памятники героям военных лет, но и места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.

Как отметил заместитель губернатора Сергей Бодряков, спасатели не только убирают прилегающую территорию, но и красят, реставрируют, а иногда и полностью восстанавливают утраченные детали памятников и мемориалов.

Фото: donland.ru

— В настоящее время под присмотром поисково-спасательных и пожарных подразделений Дона находится около сотни памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны, — поясняет Сергей Бодряков.

Например, спасатели Песчанокопского поисково-спасательного отряда навели порядок возле памятника пионеру-герою Жоре Пономареву, покрасили ограду. Специалисты Старостаничного пожарно-спасательного отряда совместно с администрацией поселения реставрируют мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны, очищают от мусора могилы ветеранов.

На братской могиле в поселке Бугулай, специалисты центрального поисково-спасательного отряда покосили траву, уложили плитку и обновили краску. Работники пожарной части № 240 Миллеровского района произвели косметический ремонт памятника в слободе Дегтево.

Фото: donland.ru

Личный состав пожарной части № 213 Орловского района отремонтировал памятник неизвестному солдату в хуторе Большевик Островянского сельского поселения. Металлический монумент очистили от старой краски, обработали водоотталкивающим средством и нанесли свежую краску.

На территории Верхне-Гниловского кладбища Ростова-на-Дону у памятника «Погибшим воинам» навели порядок спасатели Маневренного подразделения областной службы спасения на воде. К ним лично присоединился и директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павел Нудгин.

Фото: donland.ru

По словам Сергея Бодрякова, каждый год более тысячи донских спасателей и пожарных совместно с администрациями районов и городов, общественными организациями проводят работу по ремонту и приведению в порядок мемориалов и памятников, сохраняя историю и подвиг наших предков.

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