Донские спасатели и пожарные приводят в порядок памятники героям ВОВ

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Подробности сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
В канун торжества 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне донские спасатели и пожарные приводят в порядок не только памятники героям военных лет, но и места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.
Как отметил заместитель губернатора Сергей Бодряков, спасатели не только убирают прилегающую территорию, но и красят, реставрируют, а иногда и полностью восстанавливают утраченные детали памятников и мемориалов.
— В настоящее время под присмотром поисково-спасательных и пожарных подразделений Дона находится около сотни памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны, — поясняет Сергей Бодряков.
Например, спасатели Песчанокопского поисково-спасательного отряда навели порядок возле памятника пионеру-герою Жоре Пономареву, покрасили ограду. Специалисты Старостаничного пожарно-спасательного отряда совместно с администрацией поселения реставрируют мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны, очищают от мусора могилы ветеранов.
На братской могиле в поселке Бугулай, специалисты центрального поисково-спасательного отряда покосили траву, уложили плитку и обновили краску. Работники пожарной части № 240 Миллеровского района произвели косметический ремонт памятника в слободе Дегтево.
Личный состав пожарной части № 213 Орловского района отремонтировал памятник неизвестному солдату в хуторе Большевик Островянского сельского поселения. Металлический монумент очистили от старой краски, обработали водоотталкивающим средством и нанесли свежую краску.
На территории Верхне-Гниловского кладбища Ростова-на-Дону у памятника «Погибшим воинам» навели порядок спасатели Маневренного подразделения областной службы спасения на воде. К ним лично присоединился и директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павел Нудгин.
По словам Сергея Бодрякова, каждый год более тысячи донских спасателей и пожарных совместно с администрациями районов и городов, общественными организациями проводят работу по ремонту и приведению в порядок мемориалов и памятников, сохраняя историю и подвиг наших предков.