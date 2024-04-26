Эколог предупредил об усиленном воздействии африканской бури на воздух в Ростове

Эколог разъясняет, что если бы африканская пыльная буря направлялась с севера области, то большая часть негативных компонентов оседала бы в больших массивах лесов. А на юго-востоке региона уже давно должны были появиться зеленые пояса, лесополосы. Но этого не наблюдается. Если бы они были, то Ростов испытывал бы смягченное воздействие от пыльной бури из Сахары.