Эколог предупредил об усиленном воздействии африканской бури на воздух в Ростове

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Напомним, что из-за африканской бури загрязнение атмосферы в Ростове, Таганроге и Новочеркасске достигло высокого уровня. Качество воздуха эксперты оценивают «плохим».
«К ухудшению качества воздуха в нашем регионе привели объективные причины», — отмечает Андрей Зайчиков.
По словам эколога, в донском крае до сих пор не введен контроль за внесением химии на полях. После уборки урожая и внесения удобрений никто не заставляет аграриев перепахивать пашни. Все это при сильном ветре разносится с полей. Плюс вырастают промышленные предприятия.
«Помните, как во время пандемии мы наблюдали резкое улучшение экологии? Тогда даже вода в Дону стала чище. А все потому, что многие предприятия не работали», — делится мнением эколог.
Спикер разъясняет, что ради экономии электроэнергии, на некоторых предприятиях могут отключать фильтры, которые ночами улавливают побочные продукты. В итоге при сжигании больших массивов топлива, опасные вещества попадают в атмосферу. И здесь, по словам собеседника, снова встает вопрос о необходимости внедрения в регионе систем онлайн мониторинга окружающей среды.
«Серьезно усугубляет ситуацию с качеством воздуха на юго-востоке донского края острая нехватка зеленых насаждений, лесопосадок», — говорит эксперт.
Эколог разъясняет, что если бы африканская пыльная буря направлялась с севера области, то большая часть негативных компонентов оседала бы в больших массивах лесов. А на юго-востоке региона уже давно должны были появиться зеленые пояса, лесополосы. Но этого не наблюдается. Если бы они были, то Ростов испытывал бы смягченное воздействие от пыльной бури из Сахары.
Поэтому, по словам эколога, пыльная буря из Африки беспрепятственно несет в Ростов как свои негативные компоненты, так и имеющиеся в регионе. В частности, поднимая химию с полей.