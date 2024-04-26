Экстра-высокие ставки по депозитам сохранятся

По мере замедления инфляции во втором полугодии ключевая ставка начнет снижаться, что повлечет за собой и сокращение доходности по рублевым сберегательным продуктам. Мы не ожидаем снижения их активности в ближайшее время. Насколько резким будет это движение, зависит от решений регулятора. Вполне возможно, что смягчение ДКП будет постепенным, и 2024 год так и останется в России годом вкладчика, а не заемщика.