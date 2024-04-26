Без политического подтекста: глава Гукова досрочно уволился

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Он рассказал о том, что на каждом этапе приходит время подводить итоги и формировать дальнейшие планы. По его словам, таким правом обладает каждый.
«Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого, принял решение досрочно прекратить свои полномочия по собственному желанию», — заявил Гриненко.
Он заявил, что его решение носит сугубо личный характер, политического подтекста в этом нет. Гриненко добавил, что у него впереди новый этап, но какой именно, он раскрывать не стал.
Сити-менеджер поблагодарил всех за проделанную работу.
Ранее стала известна причина увольнения министра транспорта Ростовской области Окунева.