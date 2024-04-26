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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Глава Гукова Евгений Гриненко ушел со своего поста

Без политического подтекста: глава Гукова досрочно уволился

26 апреля 2024, 12:26
Фото: ТГ-канал Евгения Гриненко
Глава Гукова Евгений Гриненко ушел со своего поста

Глава Гукова Евгений Гриненко ушел со своего поста

Глава администрации Гукова Евгений Гриненко заявил, что покидает свой пост, говорится в его Telegram-канале.

Он рассказал о том, что на каждом этапе приходит время подводить итоги и формировать дальнейшие планы. По его словам, таким правом обладает каждый.

«Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого, принял решение досрочно прекратить свои полномочия по собственному желанию», — заявил Гриненко.

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Он заявил, что его решение носит сугубо личный характер, политического подтекста в этом нет. Гриненко добавил, что у него впереди новый этап, но какой именно, он раскрывать не стал.

Сити-менеджер поблагодарил всех за проделанную работу.

Ранее стала известна причина увольнения министра транспорта Ростовской области Окунева.

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