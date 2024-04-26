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Published Сегодня, 09:01

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Качество воздуха ухудшилось в Ростовской области из-за африканской пыльной бури

Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге

26 апреля 2024, 09:01
Фото: clati.ru
Качество воздуха ухудшилось в Ростовской области из-за африканской пыльной бури
Загрязнение воздуха достигло высокого уровня в Ростове и некоторых городах области из-за пыли, пришедшей в регион из Сахары, качество воздуха оценил портал Accuweather.

Синоптики предупредили о пыльной буре в Ростовской области и других регионах юга России. Пыль пришла сюда из Африки. Она была выброшена высоко в атмосферу и вместе с воздушными массами добралась до России.

В сети появились кадры пыльной бури в Ростовской области
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Густую пыль в небе над Ростовом и другими городами области уже заметили местные жители. Метеопорталы сообщают, что загрязнение воздуха достигло высокого уровня. Сейчас он не является безопасным. Отмечается, что частицы пыли могут попасть в легкие и вызвать кашель и даже обострение астмы.

Портал Accuweather оценил состояния воздуха в Ростове, Таганроге и Новочеркасске как «плохое» 26 апреля.

Ученые ранее предупреждали, что пыль может быть настолько густой, что окрасит небо и осадки в желтый цвет. Песчаный налет рискует покрыть также транспорт и верхнюю одежду. В период пыльных бурь лучше сократить свое пребывание на улице.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Происшествия#Пыльная буря
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