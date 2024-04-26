Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге

Густую пыль в небе над Ростовом и другими городами области уже заметили местные жители. Метеопорталы сообщают, что загрязнение воздуха достигло высокого уровня. Сейчас он не является безопасным. Отмечается, что частицы пыли могут попасть в легкие и вызвать кашель и даже обострение астмы.