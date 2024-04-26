Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Синоптики предупредили о пыльной буре в Ростовской области и других регионах юга России. Пыль пришла сюда из Африки. Она была выброшена высоко в атмосферу и вместе с воздушными массами добралась до России.
Густую пыль в небе над Ростовом и другими городами области уже заметили местные жители. Метеопорталы сообщают, что загрязнение воздуха достигло высокого уровня. Сейчас он не является безопасным. Отмечается, что частицы пыли могут попасть в легкие и вызвать кашель и даже обострение астмы.
Портал Accuweather оценил состояния воздуха в Ростове, Таганроге и Новочеркасске как «плохое» 26 апреля.
Ученые ранее предупреждали, что пыль может быть настолько густой, что окрасит небо и осадки в желтый цвет. Песчаный налет рискует покрыть также транспорт и верхнюю одежду. В период пыльных бурь лучше сократить свое пребывание на улице.