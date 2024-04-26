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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

Как экс-главу ЖКХ района Ростова-на-Дону Стеллу Руф судят за беседки

Как экс-главу ЖКХ района Ростова-на-Дону Стеллу Руф судят за беседки

26 апреля 2024, 07:55
Фото: Pxhere
Как экс-главу ЖКХ района Ростова-на-Дону Стеллу Руф судят за беседки

Экс-главу ЖКХ района Ростова-на-Дону Стеллу Руф судят за махинации с беседками

В Ростове-на-Дону на суде сторона обвинения зачитала показания свидетелей по уголовному делу экс-главу ЖКХ Пролетарского района Стеллы Руф, сообщают СМИ.

По информации Объединенной пресс-службы судов, Руф приняла работы без проведения экспертизы, которая являлась обязательной. В документы внесли недостоверные данные об установке 14 беседок с определенным покрытием. Хотя на деле оказалось все иначе и материал был другой. Размер ущерба оценили на сумму более четырех миллионов рублей.

Заседание по этому делу состоялось 24 апреля, но на него не пришли свидетели. Тогда зачитали их показания, которые они дали ранее.

Начался суд против экс-главы ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллы Руф
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Bloknot-rostov со ссылкой на показания главного инженера ООО «Капремстройнадзор» рассказал, что были обнаружены несоответствия, которые противоречили актам приемки выполненных работ. В документах была информация о установке 14 беседок из архитектурного бетона, однако на самом деле на объекте установили беседки из монолитного бетона с нанесением на них отделочного покрытия.

По словам свидетеля, после нескольких проверок на объекте произошли незначительные улучшения, которые, как утверждалось, «не требовали значительных финансовых затрат».

Добавим, что речь идет о контракте по благоустройству пляжа на острове Зеленый.

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