Как экс-главу ЖКХ района Ростова-на-Дону Стеллу Руф судят за беседки

Bloknot-rostov со ссылкой на показания главного инженера ООО «Капремстройнадзор» рассказал, что были обнаружены несоответствия, которые противоречили актам приемки выполненных работ. В документах была информация о установке 14 беседок из архитектурного бетона, однако на самом деле на объекте установили беседки из монолитного бетона с нанесением на них отделочного покрытия.