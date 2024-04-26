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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области

Когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области

26 апреля 2024, 16:28
Фото: 1MI
Когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области
В Ростовской области действует запрет на весеннюю рыбалку. Когда его снимут и какую рыбу можно поймать, в материале RostovGazeta.

Запрет на весеннюю рыбалку

С 1 апреля начался двухмесячный период, когда усилили охрану весенне-нерестящихся видов рыб на территории Ростовской области.

С 1 апреля по 31 мая действуют дополнительные запреты и ограничения для рыбаков.

В течение этого периода на ряде водоемов запрещена рыбная ловля.

Где действует запрет на рыбалку

Установлены временные запреты на рыбную ловлю. С 1 апреля по конец мая действуют ограничения на вылов рыбы в реке Аксай с ее притоками, такими как реки Тузлов и Грушевка, а также в реке Черкасская с Махинским лиманом и реке Койсуг.

До конца мая запрещено заниматься рыболовством:

  • в реке Мокрая Чумбурка;
  • в Таганрогском заливе от юго-западной границы села Маргаритово до границы Новомаргаритово, а также внутри залива на расстоянии менее полтора километра;
  • перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 километра от гирла;
  • частично в Веселовском водохранилище.

Также запреты распространяются на притоки реки Северский Донец.

Также запреты распространяются на притоки реки Северский Донец.Также запреты распространяются на притоки реки Северский Донец.
Также запреты распространяются на притоки реки Северский Донец.
Фото: 1MI

Какую рыбу нельзя ловить

В регионе до 15 июня запрещается вылов рыбца. С 1 января по 14 июня в водоемах области запрещено вылавливать пресноводного рака. Ограничения на вылов судака и берши действуют круглый год в реке Дон от Цимлянской гидроэлектростанции до ее устья, включая ряд ее притоков.

С 1 декабря по 30 апреля запрещена ловля судака и берши в Веселовском и Пролетарском водохранилищах.

С 15 января по 15 апреля нельзя ловить щук в водоемах рыбного хозяйства. С 15 марта по 30 апреля запрещается лов судака.

Какая рыба водится в Ростовской области

В Ростовской области можно ловить различные виды рыбы в реках, озерах, водохранилищах и водоемах. Некоторые из популярных видов, которые можно поймать в регионе, включают:

  1. щука;
  2. судак;
  3. карп;
  4. лещ;
  5. окунь;
  6. жерех;
  7. плотва;
  8. щука-перчатка;
  9. язь;
  10. различные виды сомов.

Каждый водоем может иметь свои особенности и правила ловли, поэтому рекомендуется ознакомиться с местными правилами перед тем, как отправиться на водоем.

Какая рыба водится в Ростовской областиКакая рыба водится в Ростовской области
Какая рыба водится в Ростовской области
Фото: Wikimedia.org

Какие бывают приманки

Существует большое количество приманок, которые используют рыбаки в Ростовской области:

  1. блесны: металлические приманки с яркими оттенками, которые создают мерцающий эффект в воде и привлекают внимание рыбы;

  2. воблеры: искусственные приманки, имитирующие рыб, на которые охотятся хищники. Они имеют разные размеры, формы и цвета;

  3. силиконовые приманки: гибкие и мягкие приманки из силикона, которые имитируют живую наживку, такую как черви, опарыш и т. д.

  4. мягкие приманки: пластиковые приманки, обычно сделанные в виде рыб и других морских существ, которые могут двигаться в воде;

  5. живая наживка: натуральные приманки, такие как черви, мотыльки, мотыльки, судаки и другие животные, которые используются для привлечения рыбы;

  6. флайз: Искусственные мушки, которые используются для ловли рыбы на мушку, особенно популярны при ловле форели;

  7. балансиры: приманки для зимней рыбалки, которые имитируют движение и поведение рыбы подо льдом.

Это лишь несколько примеров приманок, и выбор зависит от вида рыбы, места ловли и предпочтений рыболова.

На какую наживку ловить

Некоторые из наиболее распространенных наживок включают червей, которые являются одними из самых популярных и легкодоступных.

Мотыльки хорошо подходят для ловли в теплую погоду. Опарыши эффективны для хищной рыбы, такой как щука и окунь. Пиявки могут быть эффективны для ловли трофейной рыбы, такой как судак и щука.

Кукуруза хорошо подходит для ловли карпа и плотвы. Сыр иногда используется для ловли крупных хищников, таких как сом и крупная щука. Каждая из этих наживок имеет свои преимущества и может быть эффективной в различных ситуациях.

Прикормка для рыбы

Одним из наиболее распространенных способов прикормки является использование готовой смеси, которая включает в себя различные ингредиенты, такие как панировочные сухари, кукурузная крупа, мука и другие добавки. Эта смесь смешивается с водой до получения консистенции, удобной для формирования шариков, которые затем могут быть брошены в воду.

Одним из наиболее распространенных способов прикормки является использование готовой смеси, которая включает в себя различные ингредиенты, такие как панировочные сухари, кукурузная крупа, мука и другие добавки.Одним из наиболее распространенных способов прикормки является использование готовой смеси, которая включает в себя различные ингредиенты, такие как панировочные сухари, кукурузная крупа, мука и другие добавки.
Одним из наиболее распространенных способов прикормки является использование готовой смеси, которая включает в себя различные ингредиенты, такие как панировочные сухари, кукурузная крупа, мука и другие добавки.
Фото: 1MI

Для ловли на фидер или методом «под поплавок» можно использовать такие прикормки, как пеллетсы, кормовые таблетки, кукурузу, сыпучую прикормку и другие. Они привлекают рыбу своим запахом и вкусом, заставляя ее задерживаться в определенном месте и активно кормиться.

Также существует возможность самостоятельного приготовления прикормки из различных компонентов, таких как хлебные крошки, смешанные с песком или глиной, или использование зерна, кукурузы, примеси муки и др. Важно подбирать прикормку в зависимости от условий рыбалки и привычек рыбы в конкретном водоеме.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Рыбалка#Запрет#Приманки#Наживка
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