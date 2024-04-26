Когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
С 1 апреля начался двухмесячный период, когда усилили охрану весенне-нерестящихся видов рыб на территории Ростовской области.
С 1 апреля по 31 мая действуют дополнительные запреты и ограничения для рыбаков.
В течение этого периода на ряде водоемов запрещена рыбная ловля.
Установлены временные запреты на рыбную ловлю. С 1 апреля по конец мая действуют ограничения на вылов рыбы в реке Аксай с ее притоками, такими как реки Тузлов и Грушевка, а также в реке Черкасская с Махинским лиманом и реке Койсуг.
До конца мая запрещено заниматься рыболовством:
Также запреты распространяются на притоки реки Северский Донец.
В регионе до 15 июня запрещается вылов рыбца. С 1 января по 14 июня в водоемах области запрещено вылавливать пресноводного рака. Ограничения на вылов судака и берши действуют круглый год в реке Дон от Цимлянской гидроэлектростанции до ее устья, включая ряд ее притоков.
С 1 декабря по 30 апреля запрещена ловля судака и берши в Веселовском и Пролетарском водохранилищах.
С 15 января по 15 апреля нельзя ловить щук в водоемах рыбного хозяйства. С 15 марта по 30 апреля запрещается лов судака.
В Ростовской области можно ловить различные виды рыбы в реках, озерах, водохранилищах и водоемах. Некоторые из популярных видов, которые можно поймать в регионе, включают:
Каждый водоем может иметь свои особенности и правила ловли, поэтому рекомендуется ознакомиться с местными правилами перед тем, как отправиться на водоем.
Существует большое количество приманок, которые используют рыбаки в Ростовской области:
блесны: металлические приманки с яркими оттенками, которые создают мерцающий эффект в воде и привлекают внимание рыбы;
воблеры: искусственные приманки, имитирующие рыб, на которые охотятся хищники. Они имеют разные размеры, формы и цвета;
силиконовые приманки: гибкие и мягкие приманки из силикона, которые имитируют живую наживку, такую как черви, опарыш и т. д.
мягкие приманки: пластиковые приманки, обычно сделанные в виде рыб и других морских существ, которые могут двигаться в воде;
живая наживка: натуральные приманки, такие как черви, мотыльки, мотыльки, судаки и другие животные, которые используются для привлечения рыбы;
флайз: Искусственные мушки, которые используются для ловли рыбы на мушку, особенно популярны при ловле форели;
балансиры: приманки для зимней рыбалки, которые имитируют движение и поведение рыбы подо льдом.
Это лишь несколько примеров приманок, и выбор зависит от вида рыбы, места ловли и предпочтений рыболова.
Некоторые из наиболее распространенных наживок включают червей, которые являются одними из самых популярных и легкодоступных.
Мотыльки хорошо подходят для ловли в теплую погоду. Опарыши эффективны для хищной рыбы, такой как щука и окунь. Пиявки могут быть эффективны для ловли трофейной рыбы, такой как судак и щука.
Кукуруза хорошо подходит для ловли карпа и плотвы. Сыр иногда используется для ловли крупных хищников, таких как сом и крупная щука. Каждая из этих наживок имеет свои преимущества и может быть эффективной в различных ситуациях.
Одним из наиболее распространенных способов прикормки является использование готовой смеси, которая включает в себя различные ингредиенты, такие как панировочные сухари, кукурузная крупа, мука и другие добавки. Эта смесь смешивается с водой до получения консистенции, удобной для формирования шариков, которые затем могут быть брошены в воду.
Для ловли на фидер или методом «под поплавок» можно использовать такие прикормки, как пеллетсы, кормовые таблетки, кукурузу, сыпучую прикормку и другие. Они привлекают рыбу своим запахом и вкусом, заставляя ее задерживаться в определенном месте и активно кормиться.
Также существует возможность самостоятельного приготовления прикормки из различных компонентов, таких как хлебные крошки, смешанные с песком или глиной, или использование зерна, кукурузы, примеси муки и др. Важно подбирать прикормку в зависимости от условий рыбалки и привычек рыбы в конкретном водоеме.