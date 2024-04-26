Когда снимут запрет на рыбалку в Ростовской области

блесны: металлические приманки с яркими оттенками, которые создают мерцающий эффект в воде и привлекают внимание рыбы;

воблеры: искусственные приманки, имитирующие рыб, на которые охотятся хищники. Они имеют разные размеры, формы и цвета;

силиконовые приманки: гибкие и мягкие приманки из силикона, которые имитируют живую наживку, такую как черви, опарыш и т. д.

мягкие приманки: пластиковые приманки, обычно сделанные в виде рыб и других морских существ, которые могут двигаться в воде;

живая наживка: натуральные приманки, такие как черви, мотыльки, мотыльки, судаки и другие животные, которые используются для привлечения рыбы;

флайз: Искусственные мушки, которые используются для ловли рыбы на мушку, особенно популярны при ловле форели;