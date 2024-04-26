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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Курсант МЧС погиб в страшной аварии с автобусом в Ростовской области

Курсант МЧС погиб в страшной аварии с автобусом в Ростовской области

26 апреля 2024, 11:26
Фото: 1MI
Курсант МЧС погиб в страшной аварии с автобусом в Ростовской области
В Ростовской области погиб курсант МЧС, когда автобус протаранил автомобили на дороге, сообщили в Donday.

По информации издания, 19-летнего парня зажало между машинами, травмы оказались смертельными. Официальной информации о том, что он был курсантом МЧС, не появлялось.

Авария произошла недалеко от станицы Кривянской, когда на дороге заглох «ВАЗ». Водитель позвонил знакомому и попросил о помощи. Последний приехал на иномарке, чтобы отбуксировать сломанный транспорт.

Число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года
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По информации издания, 19-летнего парня зажало между машинами, травмы оказались смертельными.По информации издания, 19-летнего парня зажало между машинами, травмы оказались смертельными.
По информации издания, 19-летнего парня зажало между машинами, травмы оказались смертельными.
Фото: donday-novocherkassk.ru

В это время в один из автомобилей врезался автобус, направлявшийся из Новочеркасска в Донской. От удара одна машина влетела в другую.

«Четверо людей оказались зажатыми после ДТП между транспортом. Трое из них были госпитализированы с различными травмами, в то время как четвертому не удалось спасти жизнь», — пишет издание.

Ранее стало известно, что число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#МЧС#Авария#Происшествия
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