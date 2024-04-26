Курсант МЧС погиб в страшной аварии с автобусом в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
По информации издания, 19-летнего парня зажало между машинами, травмы оказались смертельными. Официальной информации о том, что он был курсантом МЧС, не появлялось.
Авария произошла недалеко от станицы Кривянской, когда на дороге заглох «ВАЗ». Водитель позвонил знакомому и попросил о помощи. Последний приехал на иномарке, чтобы отбуксировать сломанный транспорт.
В это время в один из автомобилей врезался автобус, направлявшийся из Новочеркасска в Донской. От удара одна машина влетела в другую.
«Четверо людей оказались зажатыми после ДТП между транспортом. Трое из них были госпитализированы с различными травмами, в то время как четвертому не удалось спасти жизнь», — пишет издание.
Ранее стало известно, что число ДТП из-за ям на дорогах выросло в Ростове в 4 раза с начала года.