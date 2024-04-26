rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Полиция ищет в Ростове юного самбиста, избивающего людей на камеру

Полиция ищет в Ростове юного самбиста, избивающего людей на камеру

26 апреля 2024, 10:06
Фото: ТГ-канал «Поздняков»
Полиция ищет в Ростове юного самбиста, избивающего людей на камеру
Проверку организовали в Ростове по факту нападения неизвестного на местных жителей, сообщили в полиции города.

В социальных сетях стали распространяться видео молодого человека из Ростова, нападающего на горожан и снимающего свои избиения на видео. По неподтвержденным данным, от рук дебошира пострадали десятки человек. Также он мог получать заказы на избиение людей, ставших должниками.

Дебошир в Ростовской области разнес чужой дом и внезапно умер
Узнать подробнее

«Общественная служба новостей» писала, что молодой человек приехал в Ростов из Украины и профессионально занимается самбо. Помимо избиений, он может быть замешан в распространении наркотиков.

В полиции Ростова заявили, что начали проверку по факту поступивших сообщений. Там также устанавливают личности всех участников событий.

«По результатам проверки правоохранителями будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщениями о самбисте заинтересовались и в СК. Там организовали собственную проверку. В Следкоме добавили, что преступник ко всему прочему демонстрировал и пропагандировал нацистскую символику.

Ранее в Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома.

Читайте также:
Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской областиПосле рейдов в Ростовской области 150 мигрантам вручили повестки в военкоматыРыбаку в Ростовской области попалась рыба, из-за которой он может сесть на два года
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Украина#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге
Сегодня, 09:01
«Свои» и «чужие»: почему улицы Ростова засыпаны мусором
Сегодня, 08:09
Сейсмолог предупредил о возможных землетрясениях в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:00
Стала известна погода на все лето 2024 года в Ростовской области
Сегодня, 10:51
Общественник осудил инициативу запретить торговлю алкоголем на 1 Мая в Ростове
Вчера, 09:34
"