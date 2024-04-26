Полиция ищет в Ростове юного самбиста, избивающего людей на камеру

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В социальных сетях стали распространяться видео молодого человека из Ростова, нападающего на горожан и снимающего свои избиения на видео. По неподтвержденным данным, от рук дебошира пострадали десятки человек. Также он мог получать заказы на избиение людей, ставших должниками.
«Общественная служба новостей» писала, что молодой человек приехал в Ростов из Украины и профессионально занимается самбо. Помимо избиений, он может быть замешан в распространении наркотиков.
В полиции Ростова заявили, что начали проверку по факту поступивших сообщений. Там также устанавливают личности всех участников событий.
«По результатам проверки правоохранителями будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщениями о самбисте заинтересовались и в СК. Там организовали собственную проверку. В Следкоме добавили, что преступник ко всему прочему демонстрировал и пропагандировал нацистскую символику.
Ранее в Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома.