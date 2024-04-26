Полиция ищет в Ростове юного самбиста, избивающего людей на камеру

В социальных сетях стали распространяться видео молодого человека из Ростова, нападающего на горожан и снимающего свои избиения на видео. По неподтвержденным данным, от рук дебошира пострадали десятки человек. Также он мог получать заказы на избиение людей, ставших должниками.