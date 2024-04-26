Постоянный мост на Зеленый остров в Ростове начнут строить не раньше 2025 года

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Работы по планировке и межеванию чиновники будут проводить в течение года — с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Только после получения готового проекта пойдет речь о возможном начале самого строительства моста на Зеленый остров.
Конструкция будет располагаться в том же месте, где сейчас ставят понтонный мост. Планировка и межевание коснутся участка земли в 5,3 гектаров от пересечения 29-й линии и Береговой улицы, который переходит к улице Островной и пересекает Окружную.
Ранее сообщалось, что проект моста на Зеленый остров в Ростове обойдется в 23 миллиона рублей.