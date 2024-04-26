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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Постоянный мост на Зеленый остров в Ростове начнут строить не раньше 2025 года

Постоянный мост на Зеленый остров в Ростове начнут строить не раньше 2025 года

26 апреля 2024, 07:56
Фото: rostov-gorod.ru
Постоянный мост на Зеленый остров в Ростове начнут строить не раньше 2025 года
Департамент автомобильных дорог займется планировкой и межеванием земли для будущего возведения моста на Зеленый остров, следует из постановления на сайте администрации Ростова.

Работы по планировке и межеванию чиновники будут проводить в течение года — с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Только после получения готового проекта пойдет речь о возможном начале самого строительства моста на Зеленый остров.

В Ростове собрали понтонный мост на Зеленый остров
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Конструкция будет располагаться в том же месте, где сейчас ставят понтонный мост. Планировка и межевание коснутся участка земли в 5,3 гектаров от пересечения 29-й линии и Береговой улицы, который переходит к улице Островной и пересекает Окружную.

Ранее сообщалось, что проект моста на Зеленый остров в Ростове обойдется в 23 миллиона рублей.

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