Речные «Валдаи» запустят в работу с 27 апреля в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Прокатиться можно будет по маршруту из Ростова-на-Дону до Азова и обратно. А с 1 мая появятся новое расписание и стоимость проезда.
«Продажа билетов через Интернет будет прекращаться за 30 минут до отправления в рейс, далее билеты можно приобрести на самом судне», — уточнили в министерстве.
Напомним, что «Валдаи» перестали выпускать на маршруты с середины апреля. Первоначально причинами были сильный ветер и нагонная волна, а после их вывели из эксплуатации для проведения технического регламента.
Кроме того, стало известно, что для донского региона закупят «Метеор» на 120 пассажиров.