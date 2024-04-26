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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Речные «Валдаи» запустят в работу с 27 апреля в Ростове-на-Дону

Речные «Валдаи» запустят в работу с 27 апреля в Ростове-на-Дону

26 апреля 2024, 13:24
Фото: Donland.ru
Речные «Валдаи» запустят в работу с 27 апреля в Ростове-на-Дону
В Ростовской области с субботы, 27 апреля, снова начнут курсировать речные «Валдаи», сообщили в Минтранспорта региона.

Прокатиться можно будет по маршруту из Ростова-на-Дону до Азова и обратно. А с 1 мая появятся новое расписание и стоимость проезда.

«Продажа билетов через Интернет будет прекращаться за 30 минут до отправления в рейс, далее билеты можно приобрести на самом судне», — уточнили в министерстве.

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Напомним, что «Валдаи» перестали выпускать на маршруты с середины апреля. Первоначально причинами были сильный ветер и нагонная волна, а после их вывели из эксплуатации для проведения технического регламента.

Кроме того, стало известно, что для донского региона закупят «Метеор» на 120 пассажиров.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Минтранспорт#Речные Валдаи
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