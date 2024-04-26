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Published Сегодня, 08:20

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Ростовчанам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

Ростовчанам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

26 апреля 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчанам рассказали, как досрочно выйти на пенсию
Выйти на пенсию досрочно могут льготные категории граждан и не только, поделился портал Newia.

Сейчас в России возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, а для женщин — 58 лет. Досрочно выйти на пенсию можно в нескольких случаях. Например, на два года раньше уйти на заслуженный отдых могут все россияне, у которых чистый трудовой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.

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Также досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери. При чем, чем больше у женщины детей, тем раньше она может выйти на отдых. Однако для этого нужно соблюсти еще несколько условий: официально отработать 15 лет; иметь 30 баллов пенсионного коэффициента; детям должно исполниться 8 лет.

Эти же условия обязательны для родителей детей-инвалидов. Они тоже могут рассчитывать на досрочную пенсию. Однако такое право дается только одному из родителей. Мама в таком случае может стать пенсионеркой в 50 лет, а отец — в 55 лет.

Помимо этого, россиянки, которые родили двух детей и отработали 12 лет на Севере (или 17 лет в условиях, приближенных к Крайнему Северу) и имеют общий трудовой стаж 20 лет, могут оформить пенсию в 50 лет.

Отметим, что особые условия для ранней пенсии есть у военнослужащих, медработников и чиновников.

Ранее RostovGazeta рассказала, как в Ростовской области в стаж пенсионера не включили 12 лет работы.

Напомним, ко Дню Победы в Ростовской области получат выплату 359 ветеранов.

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