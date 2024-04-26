Ростовчанам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

Сейчас в России возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, а для женщин — 58 лет. Досрочно выйти на пенсию можно в нескольких случаях. Например, на два года раньше уйти на заслуженный отдых могут все россияне, у которых чистый трудовой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.