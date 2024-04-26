Ростовчане рассказали о незаконном уничтожении деревьев в Советском районе Ростове

Напомним, что 9 апреля ростовчане заметили массовое уничтожение крупных зеленых деревьев. Происходило это рядом с домом на 1-й Ковровой в Советском районе Ростова. Люди обратились в администрацию, вызвали полицию. Когда все собрались, водитель трактора сбежал.