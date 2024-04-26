Ростовчане рассказали о незаконном уничтожении деревьев в Советском районе Ростове

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Напомним, что 9 апреля ростовчане заметили массовое уничтожение крупных зеленых деревьев. Происходило это рядом с домом на 1-й Ковровой в Советском районе Ростова. Люди обратились в администрацию, вызвали полицию. Когда все собрались, водитель трактора сбежал.
«Нас опросили, но к трактору никто не подходил. Насколько нам известно, работника трактора тоже никто не устанавливал», — рассказывают горожане.
Собеседники добавляют, что огромные кучи вырубленных деревьев до сих пор лежат в поле.
«Все поле завалено деревьями. Раньше они были здоровыми, зелеными, а сейчас, конечно же, уже все засохли», — сокрушаются ростовчане.
Люди считают, что деревья спиливали незаконно.
«В МКУ „УЖКХ“ Советского района сообщили, что разрешение на уничтожение зеленых насаждений не оформлялось и не выдавалось. Заявлений на обрезку и снос зеленых насаждений здесь тоже не поступало», — говорят ростовчане.
В наличии редакции есть официальный документ из администрации Советского района, подтверждающий слова местных жителей.
Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчане спасают зеленые зоны от вырубки деревьев и незаконного строительства.