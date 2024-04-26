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Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Ростовчане рассказали о незаконном уничтожении деревьев в Советском районе Ростове

Ростовчане рассказали о незаконном уничтожении деревьев в Советском районе Ростове

26 апреля 2024, 07:58
Фото: Pxhere
Ростовчане рассказали о незаконном уничтожении деревьев в Советском районе Ростове

Множество деревьев уничтожили в Советском районе Ростова-на-Дону

Огромное число деревьев рядом с домом на 1-й Ковровой, 65/1 в Советском районе Ростова вероятно уничтожили незаконно, сообщили RostovGazeta жители окрестных домов.

Напомним, что 9 апреля ростовчане заметили массовое уничтожение крупных зеленых деревьев. Происходило это рядом с домом на 1-й Ковровой в Советском районе Ростова. Люди обратились в администрацию, вызвали полицию. Когда все собрались, водитель трактора сбежал.

«Нас опросили, но к трактору никто не подходил. Насколько нам известно, работника трактора тоже никто не устанавливал», — рассказывают горожане.

Собеседники добавляют, что огромные кучи вырубленных деревьев до сих пор лежат в поле.

«Все поле завалено деревьями. Раньше они были здоровыми, зелеными, а сейчас, конечно же, уже все засохли», — сокрушаются ростовчане.

Люди считают, что деревья спиливали незаконно.

«Бросил трактор и сбежал»: ростовчане рассказали, как вырубали здоровые деревья
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Напомним, что 9 апреля ростовчане заметили массовое уничтожение крупных зеленых деревьев.Напомним, что 9 апреля ростовчане заметили массовое уничтожение крупных зеленых деревьев.
Напомним, что 9 апреля ростовчане заметили массовое уничтожение крупных зеленых деревьев.
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru
«В МКУ „УЖКХ“ Советского района сообщили, что разрешение на уничтожение зеленых насаждений не оформлялось и не выдавалось. Заявлений на обрезку и снос зеленых насаждений здесь тоже не поступало», — говорят ростовчане.

В наличии редакции есть официальный документ из администрации Советского района, подтверждающий слова местных жителей.

Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчане спасают зеленые зоны от вырубки деревьев и незаконного строительства.

«За синим забором»: как ростовчане спасают зеленые зоны от незаконной застройки
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